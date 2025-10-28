CaixaForum Girona acull una exposició única sobre la història del còmic occidental
‘Còmic. Somnis i història’ convida el públic a endinsar-se en els universos que han marcat generacions, des de The Yellow Kid fins al còmic digital, en una mostra que reivindica el novè art com a llenguatge universal.
Les millors vinyetes del món arriben a CaixaForum Girona amb l’exposició 'Còmic. Somnis i història, una panoràmica que recorre més d’un segle d’història del còmic occidental. La mostra, que després d’atravessar la xarxa de centres CaixaForum ha atret més de 370.000 visitants, ofereix una oportunitat única per contemplar originals excepcionals i subratlla el còmic com a eina de reflexió sobre el present i el futur, i com a poderós mitjà de creació de realitats paral·leles i universos imaginaris.
Amb 185 obres mestres signades per autors com Richard Felton Outcault, Hergé, Francisco Ibáñez, Miquel Gallardo, Goscinny i Uderzo o Juanjo Guarnido, entre altres, l’exposició proposa una immersió tant per al lector erudit com per al públic general. L’exposició presenta l’obra dels grans mestres universals i també de clàssics del còmic a Espanya. Des del 'The Yellow Kid', de Richard Felton Outcault, considerat el primer còmic modern, fins al còmic en línia 'Joselito', de Marta Altieri, que juga amb totes les possibilitats que ofereix el món digital, com el concepte de scroll infinit.
‘13, Rue del Percebe’ i ‘Astèrix’ cobren vida al cor de CaixaForum Girona
La mostra es completa amb primeres edicions de revistes i llibres, i també amb reproduccions digitals. A més, també s’ha volgut que hi col·laboressin destacats autors espanyols, que han creat obres expressament per a la mostra. És el cas d’Ana Galvañ, responsable del cartell de la mostra.
La directora de CaixaForum Girona, Anna Colomer, juntament amb el galerista i col·leccionista Bernard Mahé i l’expert en còmic Vicent Sanchis, han subratllat la doble condició del còmic: com a reflex de la realitat i com a creador de mons imaginaris, utopies i distopies.
Un passeig per la història del còmic amb vuit parades
Distribuïda en vuit àmbits, 'Còmic. Somnis i història' recorre els orígens de la narració seqüencial, l’edat d’or del còmic nord-americà i europeu, la consolidació dels superherois, la modernitat gràfica a l’eix Itàlia-Argentina, la revolució del còmic adult després del maig del 68 i les últimes avantguardes i experimentacions dels darrers cinquanta anys. Entre les peces destacades hi ha originals de 'Little Nemo in Slumberland', 'Terry y los piratas', 'Tintín', 'Corto Maltès', 'Astèrix' i superherois com Captain America i Fantastic Four.
'Còmic. Somnis i història' inclou un muntatge escenogràfic que fa de la visita una experiència immersiva: una reproducció a gran escala de '13, Rue del Percebe'; i un espai dedicat a 'Astèrix', amb els seus protagonistes en 3D. A més, CaixaForum Girona organitza activitats complementàries per explorar el còmic des de diferents disciplines: conferències sobre música, gastronomia i autoficció, tallers familiars amb superherois i malvats. Com és habitual, en el marc de l’exposició, el centre cultural acollirà també visites guiades i projeccions del cicle 'Petits Cinèfils. Del còmic al cinema'. Més informació en aquest enllaç.
'Còmic. Somnis i història' no només reivindica el còmic com a art, sinó que confirma la seva capacitat de connectar passat i futur, realitat i ficció, i públic i creadors, oferint un recorregut imprescindible per a tots els amants de la cultura visual i narrativa. L’exposició es podrà visitar a CaixaForum Girona fins a principis de 2026.
