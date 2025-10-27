Música
El grup figuerenc Clima treu un nou disc on reivindica sons més íntims
Els artempordanesos troben un so propi a Això que ens passa, un àlbum que dona protagonisme a les lletres i en què fan la seva primera col·laboració amb Sergi Carbonell
El grup figuerenc Clima ha publicat fa pocs dies el seu segon disc Això que ens passa (Halley Supernova) quatre anys després del seu àlbum debut, amb una nova aposta musical que reconfigura la seva manera de transmetre les seves cançons.
El seu àlbum de debut, T’he trobat a faltar (2021), tenia uns sons festius i marxosos que ara se supediten a la voluntat de donar importància a les lletres. De fet, van treballar-hi amb el productor Miki Santamaria, baixista de Doctor Prats.
Al nou treball, que descriuen com una "declaració d’intencions", Clima parla a través de títols com La metxa, Vivint-la amb tu o No tot és per sempre de l’amor, la pèrdua o la identitat, però també de vivències, records i històries del grup dels últims anys. "Volíem canviar les estructures del grup i sentir-nos més còmodes en el que fèiem: en el primer disc havíem posat més èmfasi en el format musical, i ara donem més importància a la lletra i la història de cada cançó", explica Bertu Pujadas, cantant de la banda altempordanesa.
De fet, el productor d’aquest disc, Joan Borràs (coproductor i teclista d’Oques Grasses), ha estat una part essencial d’aquest procés creatiu: "Ens ha anat proposant cap a quins llocs podíem anar fins a trobar el nostre so", diu. La gravació, que s’ha allargat pràcticament un any, l’han fet al seu estudi a Santa Eugènia de Berga.
Actualment, el grup està format per quatre membres de diferents municipis de l’Alt Empordà, tres menys dels que eren inicialment: Bertu Pujadas (veu, guitarra i teclats), Héctor Pérez (guitarres elèctriques), Jordi Pujadas (baix) i Dídac Oliveras (bateria).
Pujadas explica que moltes de les lletres ja estaven en un calaix des de fa temps: "Hi hem anat donant moltes voltes fins que hem trobat la manera de sentir-nos còmodes amb els sons i el ritme", indica.
El disc, format per deu cançons, enceta una primera col·laboració a El meu destí, amb el músic del Ripollès Sergi Carbonell, reconegut per la seva trajectòria al grup Txarango. Es van conèixer allí, perquè Pujades va ser tècnic de llums durant quatre anys als espectacles del grup.
"Ens ha fet molta il·lusió perquè hi he compartit moltes vivències, i la col·laboració va sortir de forma natural un cop vam escoltar la cançó", diu. A més, el videoclip que acompanya la cançó quedarà gravat a la memòria del grup: "Vam gravar-lo el dia de l’apagada en mig del mar a Llançà, va ser molt divertit", riu.
Experiència prèvia
Els membres del grup tenen una àmplia experiència al món de la música prèvia a la formació de Clima. Així doncs, tres dels membres ja van formar l’any 2006 el grup Direcció Prohibida, amb el qual van treure tres discos.
Posteriorment, es va acabar rebatejant com a Korxea, amb el qual van guanyar el concurs Intro09 que els va dur de gira per diferents festes majors. També van tocar en el grup de versions Julay’s, amb un repertori variat i que incloïa música de grups com Txarango, Oques Grasses o Doctor Prats, que els va animar a iniciar el projecte propi de Clima.
El disc ja està disponible a les plataformes digitals i també es publicarà en format CD.
El 24 d’octubre van presentar el disc en directe al centre cívic de Garrigàs, i el 31 d’octubre el grup serà al festival La Castanyada del Cabró Rock a Montmeló.
