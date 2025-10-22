Teatre
El compositor i músic Joel Riu apropa el teatre musical a alumnes de l'escola Carme Guasch de Figueres
L'intèrpret els va compartir detalls del muntatge Guateque d'Epidèmia Teatre, del qual ell ha fet l'adaptació musical i que es representa aquest dissabte a la Sala La Cate
La trobada va ser promoguda per l'associació ConArte Internacional i Figueres a Escena
Ja fa uns quants anys que el músic i compositor de Vilafant, Joel Riu, manté una complicitat creativa intensa amb la jove companyia Epidèmia Teatre. D'aquesta han sorgit propostes suggestives i experimentals com els musicals de petit format Bed&Breakfast, 9to5 i Mistela Candela Sarsuela. L'últim espectacle, del qual Joel Riu ha fet, novament, l'adaptació musical i la interpretació en directe, és Guateque que aquest dissabte 25 d'octubre, a les vuit del vespre, s'escenifica a la Sala La Cate de Figueres. Aquesta no serà una representació com les anteriors perquè, a platea, els actors i el músic tindran uns espectadors molt especials: alumnes de 3r de primària de l'escola Carme Guasch i Darné de Figueres, participants del projecte Planters de teatre musical que, per primer cop, impulsa l'associació ConArte Internacional. Els joves estudiants tampoc partiran de zero, ja que Joel Riu els va visitar aquest passat dimarts per engrescar-los i despertar-los l'interès compartint amb ells alguns detalls i secrets d'aquest muntatge, una versió molt lliure de l'òpera Les noces de Figaro, i dels personatges que li donen vida. També els va confessar que estava "molt content", ja que ell mateix havia estudiat en aquelles aules quan aquestes acollien l'institut Olivar Gran.
Abans d'entrar a l'aula amb els alumnes, una trobada que propicien Figueres a Escena i ConArte Internacional, li demanem a Joel Riu que ens defineixi Guateque en poques paraules: "És la història de Les noces de Figaro, però ubicada a la Barcelona dels anys seixanta". Això dona peu al compositor a fer "un poti-poti" amb peces musicals molt conegudes de Mozart amb altres tan populars en aquella època com Nino Bravo. "El resultat és molt divertit, amè i funciona molt bé perquè és una mica un despropòsit", reconeix Riu. D'entrada, el músic va diferenciar-los entre una obra de teatre i una obra de teatre musical que inclou "molta música i part de la història s'explica a través de les cançons". En el cas de Guateque, aquesta posa en escena a molts personatges representats per pocs actors, concretament quatre, tal com els va detallar als joves estudiants als quals va reptar a endevinar, tot escoltant fragments de cançons, les emocions que transmetia cada personatge i, fins i tot, de qui es tractava. Els encerts i la precisió dels alumnes van ser espectaculars: "empatia, amor, felicitat...". Prèviament, però, el músic i compositor els va presentar els quatre personatges principals de l'obra i què els motivava: Figaro, Susanna, la presidenta i el president. També alguns secundaris singulars com Cherubino, personatge que s'enamora de tothom. A més, Riu els va ajudar a entendre com la música "ajuda a reforçar les emocions dels personatges", tot i que els infants ho tenien certament après.
Després d'aquesta trobada amb els alumnes del Carme Guasch, Joel Riu té previst oferir un taller gratuït d'adaptació de l'òpera al musical, aquest dijous 23 d'octubre, a dos quarts de set de la tarda, a l'Aula del Teatre El Jardí de Figueres. Durant la sessió, promoguda per Figueres a Escena, es combinaran explicacions, escoltes i petites dinàmiques pràctiques amb les quals els participants podran experimentar de primera mà com una ària operística pot fàcilment convertir-se en una balada pop, un número de jazz o un rap esperpèntic.
