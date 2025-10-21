Música
El ‘setlist’ i les col·laboracions de ‘Lux’, el nou disc de Rosalía: de Björk a Sílvia Pérez Cruz i l’Escolania de Montserrat
El nou disc surt a la venda el 7 de novembre
Jordi Bianciotto
A poc a poc es van coneixent detalls del nou i molt esperat disc de Rosalía. Si ahir a la nit es va anunciar amb magnificència, amb pantalles XXL a Callao (Madrid) i Times Square (Nova York), la portada, nom i data de llançament del nou disc, Lux, a la venda el 7 de novembre, ara s’han filtrat els noms dels col·laboradors de l’artista catalana en el seu quart treball.
El disc ja està en prevenda i entre els detalls de l’edició en doble vinil transparent, amb pòster inclòs que inclou «tres cançons només disponibles en format físic», figuren també els noms dels artistes que han acompanyat Rosalía en aquesta nova aventura. El disc ha sigut gravat amb l’Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Daníel Bjarnason, i en la nòmina de col·laboradors hi figuren Björk, Carminho, Estrella Morente, Sílvia Pérez Cruz, l’Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza i Yves Tumor.
Rosalía figura en els crèdits com a «productora executiva» de Lux, on es desplega, segons les notes promocionals, «un ampli arc emocional de mística femenina, transformació i transcendència, movent-se entre la intimitat i l’escala operística per crear un món radiant en el qual el so, el llenguatge i la cultura es fusionen en un». Les edicions en CD i vinil de Lux inclouen tres temes exclusius, que conviden els oients a experimentar l’àlbum en la seva forma més immersiva.
Aquesta és la llista de cançons del doble vinil, 18 cançons repartides entre les 4 cares/moviments dels dos vinils:
MOV I
1. Sexo, violencia i llantas
2. Reliquia
3. Divinize
4. Porcelana
5. Mio Cristo
MOV II
6. Berghain
7. La perla
8. Mundo nuevo
9. De madrugá
MOV III
10. Dios es un stalker
11. La yugular
12. Focu ‘ranni [exclusiva]
13. Sauvignon blanc
14. Jeanne [exclusiva]
MOV IV
15. Novia robot [exclusiva]
16. La rumba del perdón
17. Memória
18. Magnolias
- Aliança Catalana prioritza la islamofòbia a la independència
- Figueres enalteix les entitats i personatges singulars en el Dia de Ciutat
- Entren a robar en el bar de Siurana i s'enduen els diners de la màquina escurabutxaques
- Jaume Clotet: 'Si Sant Pere de Rodes hagués tingut vida monàstica sempre, estaria al mateix nivell que Montserrat o Poblet
- De la Catalunya Nord a Figueres: descobreix els castells de l'Empordà
- Una formatgeria familiar de l'Empordà resisteix amb creativitat en plena crisi bovina
- Canvi de plans: el Mercat de Nadal del Barcarès sí que se celebrarà aquest 2025
- EN IMATGES | Figueres inicia la celebració dels 150 anys del títol de ciutat amb l'entrega de guardons del Dia de Ciutat