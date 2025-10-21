Cinema
'Adolescència a escena' aborda a Figueres lluites crucials com el bullying o el suïcidi entre els joves
Diferents entitats i espais de la ciutat organitzen diferents activitats perquè infants i joves participin de la vida social i cultural
Un cicle de curtmetratges abordar les lluites juvenils a la sala de la Cate com a proposta destacada el dimecres 22 d'octubre
El bullying, la identitat de gènere, el suïcidi, les xarxes socials i la hipersexualització són només alguns dels fenòmens i problemàtiques que afecten els adolescents avui dia. El cinema, i especialment el curtmetratge, no en són aliens. Davant d'aquesta situació Cineclub Diòptria presenta a Figueres una sessió de curtmetratges que aborda qüestions vinculades a l’adolescència, amb l'objectiu de reflexar aquestes problemàtiques que impacten els i les joves.
Projeccions a la Cate
Les projeccions tindran lloc el dia 22, de les 18.30 a les 20.30 hores, a l’espai de la Cate de Figueres. Entre els títols destacats, trobem Solo Kim, que narra la lluita d’una adolescent transgènere atrapada entre la seva veritable identitat i les expectatives socials. Play explora les conseqüències devastadores de l’assetjament escolar, on una nena de 15 anys comparteix la seva primera experiència sexual en un directe, només per ser humiliada l’endemà. Altres curtmetratges, com Bajamar i Còlera, ofereixen una mirada profunda sobre la vulnerabilitat i l’aïllament en les experiències quotidianes dels adolescents. Ahora no puedo hablar presenta la història d’un jove assetjat, mentre que Imade narra la vida d’un jove migrant que espera retrobar-se amb la seva família després d’anys d’aïllament.
Cicle Adolescència a Escena
Aquesta sessió de curtmetratges forma part del cicle «Adolescència a Escena», que s’inaugura aquest dimats dia 21 als Catcinemes amb la projecció del film Diamante en bruto, que també es podrà veure el dia 23 a les 20.30 hores. La pel·lícula explica la història de Liane, una noia de 19 anys d’un suburbi de Frejus, al sud de França, obsessionada amb la cultura de les aparences, que viu envoltada de desil·lusió en una família que no li ofereix ni respecte ni amor. Seduïda per l’oportunitat de ser “algú”, lluita desesperadament per entrar en un reality show.
El cicle «Adolescència a Escena», que compta amb la col·laboració del Servei de Joventut, l’Oficina Jove de l’Alt Empordà, la Biblioteca de Figueres, el Museu de l’Empordà, Cineclub Diòptria, l’Aula de Teatre i Agitart, proposa una sèrie d’activitats culturals centrades en adolescents (infants i joves d’entre 10 i 19 anys) i la seva participació en la vida social i cultural de la ciutat.
Cloenda el 28 de novembre
Entre altres propostes, el 28 i 30 d’octubre es projectarà Los Tortuga amb la presència de la seva directora, Belén Fuentes, per abordar la problemàtica de l’habitatge.
La cloenda del cicle «Adolescència a Escena» tindrà lloc el 28 de novembre a les 18 hores amb una trobada als Caputxins, dinamitzada pel col·lectiu L’Última Merda, seguida d’actuacions dels grups residents del Buc d’Assaig de l’Oficina Jove de l’Alt Empordà a les 19:30 hores.
