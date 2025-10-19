Literatura
Un conte infantil desperta la màgia de la pedra seca
L'escriptora Berni Pajdak i la il·lustradora Elena Font Vázquez han donat vida a Els follets i el misteri de la pedra seca, el primer conte infantil dedicat a les barraques de pedra seca d’Avinyonet de Puigventós, un patrimoni únic i singular
Un ratolinet de la sala de lectura d’Avinyonet de Puigventós, on molts nens del poble assisteixen a un club de lectura setmanal, troba per atzar «un llibre màgic» i dins seu, dormint entre les pàgines, al follet Bonifaci. A partir d’aquest moment es convertirà en el seu guia per descobrir els secrets de la vida d’aquests éssers màgics i d’un dels patrimonis més importants del poble: les barraques de pedra seca. Aquest és l’argument d’Els follets i el misteri de la pedra seca (Cuentos a tope), un nou conte de Berni Pajdak amb il·lustracions d’Elena Font Vázquez. Barreja de realisme màgic, fantasia i folklore local amb connexions amb el món modern, té la particularitat que és el primer conte infantil que es dedica a aquest patrimoni mil·lenari. La voluntat, explica Pajdak, és animar a les famílies a conèixer-lo de prop. Tant és així que el llibre desvela el procés constructiu d’una barraca i inclou una il·lustració a color i a doble pàgina d’una ruta curta, d’una hora i mitja, per les barraques de pedra seca més properes a Avinyonet, dins la Garriga de l’Empordà, que convida als lectors, tant petits com grans, a descobrir a peu els seus principals elements patrimonials, però també observar la flora i la fauna propis de l’indret.
Berni Pajdak no pot deixar de somriure quan parla d’aquesta nova criatura que ha imaginat. Per a ella és molt especial perquè, diu, és la més propera que ha fet al seu món real. «Cada dia molts autors inventen i escriuen noves històries i les editorials publiquen nous contes, però cauen en l’oblit les llegendes antigues que ofereixen moltes coses i que formen part de les nostres tradicions locals i identitat cultural», explica Pajdak qui, remant contra corrent, en aquest cas, té la intenció «de rescatar-les, despertar-les, refrescar-les i apropar-les als petits lectors perquè gaudeixin de la màgia i dels éssers mítics». Per escriure el text, doncs, li ha calgut documentar-se i fer recerca entorn les llegendes, però també explorar la natura, de la que es confessa absolutament enamorada, tant com de la lectura. El resultat és un diàleg «divertit i dinàmic» entre els dos protagonistes, el ratolí i el follet, que «connecta molt bé amb els petits lectors, ja que els fa còmplices de la seva aventura». L’autora anima als infants a fer la ruta amb els seus pares, visitar les barraques i mantenir viva la tradició dels constructors. «També els nens es poden fer amics dels follets que encara habiten aquestes barraques del nostre paisatge», anima.
Un dels punts forts del conte, pensat per a infants a partir de cinc anys, són les il·lustracions creades per l’artista valenciana Elena Font Vázquez, totes dibuixades a mà i amb la tècnica de l’aquarel·la. «Nosaltres apostem per l’art tradicional i real», assegura Berni Pajdak enamorada absolutament del toc vintage i tradicional que la il·lustradora ha donat a la història amb «molt de color i detallisme». Les dues autores ja havien treballat juntes anteriorment en els llibres Historias con bigotes en Londres i Historias con bigotes en París que incloïen molts relats d’autores diferents, tots il·lustrats per Vázquez. En aquesta ocasió el treball ha estat molt còmplice entre les dues, ja que, per superar la distància, Berni Pajdak li anava enviant fotografies de les plantes i les flors que creixen per la ruta de les barraques perquè Vázquez les transformés en il·lustracions.
El vessant lúdic del llibre
Els follets i el misteri de la pedra seca costa 10 euros i està disponible a cuentosatope.com i a llibreries físiques i en línia. Patrocinat per l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós, que ja l’ha repartit entre tots els infants de la llar d’infants i l’escola del poble, ha obtingut el suport de la Diputació de Girona. El desig de Pajdak és que ara el conte passi a formar part del catàleg de lectura de les biblioteques públiques i escolars de les comarques gironines, ja que «a banda de la màgia i la fantasia, aporta molta informació i curiositats sobre aquest territori». En aquest sentit, ella incideix en el vessant lúdic del llibre, ja que pot animar a les famílies a visitar les barraques, explicar-se llegendes i realitzar petits rituals que el conte recull.
