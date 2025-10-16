Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

31 Fam, The Tyets i Maria Jaume, primers confirmats al Canet Rock 2026

El festival ja ha venut 10.000 entrades

Actuació de 31 FAM al Canet Rock 2025.

Actuació de 31 FAM al Canet Rock 2025. / Jordi Borràs

ACN

Canet de Mar

El Canet Rock 2026 ha avançat el nom dels tres primers artistes que participaran a la dotzena edició del festival, que tindrà lloc el dissabte 4 de juliol al Pla d’en Sala de Canet de Mar. Es tracta dels 31 Fam, The Tyets i Maria Jaume, que faran vibrar el públic en una nova edició de més de dotze hores de música. Fins ara, el festival ja ha venut més de 10.000 entrades de les 25.000 disponibles. L'edició passada hi van actuar al recinte els Catarres, Mama Dousha, Doctor Prats, Mushkaa, la Fúmiga, Julieta o els Figa Flawas, entre d'altres.

TEMES

