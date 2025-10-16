Música
31 Fam, The Tyets i Maria Jaume, primers confirmats al Canet Rock 2026
El festival ja ha venut 10.000 entrades
ACN
Canet de Mar
El Canet Rock 2026 ha avançat el nom dels tres primers artistes que participaran a la dotzena edició del festival, que tindrà lloc el dissabte 4 de juliol al Pla d’en Sala de Canet de Mar. Es tracta dels 31 Fam, The Tyets i Maria Jaume, que faran vibrar el públic en una nova edició de més de dotze hores de música. Fins ara, el festival ja ha venut més de 10.000 entrades de les 25.000 disponibles. L'edició passada hi van actuar al recinte els Catarres, Mama Dousha, Doctor Prats, Mushkaa, la Fúmiga, Julieta o els Figa Flawas, entre d'altres.
