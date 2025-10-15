Literatura
L'editora Anna Noguer evoca la figura d’Oscar Wilde en els 125 anys de la seva mort
La xerrada tindrà lloc aquest dijous 16 d'octubre a la biblioteca de Figueres
Coincidint amb els 125 anys de la mort de l’escriptor Oscar Wilde, la biblioteca de Figueres ha convidat a l’editora d’Edicions de la Ela Geminada, traductora i professora d’anglès, Anna Noguer, a parlar, aquest dijous a dos quarts de set de la tarda, del llibre De profundis, una llarga carta que Wilde adreça al seu amant es de la presó de Reading. Es tracta del seu testament vital i intel·lectual, un text dolorós però lluminós amb el qual l’autor immortalitza l’amor, la foscor, el desterrament i la possibilitat de redempció.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El conflicte per la pèrdua de les 'passanelles' de Cadaqués salta a la televisió internacional
- Transgourmet compra l’empresa de distribució Dispuig de Girona
- 5 destinacions poc massificades d’Europa per a una escapada de cap de setmana aquesta tardor
- L'exposició 'Glamurosa Barbie': 'El millor regal' de les noces d'or de Joan Tomàs i Mercè Llobet
- De Peralada a Figueres
- Laia de Quintana: “La Basílica de Castelló és un gran monument i, per tant, una gran responsabilitat”
- Nou homenatge pòstum a Figueres a l’heroi de Nova Zelanda Reginald Miles
- Nova protesta a Colera per reclamar el pas lliure al camí de ronda entre Garbet i Cala Port Joan