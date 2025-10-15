Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Literatura

L'editora Anna Noguer evoca la figura d’Oscar Wilde en els 125 anys de la seva mort

La xerrada tindrà lloc aquest dijous 16 d'octubre a la biblioteca de Figueres

El poeta i escriptor irlandès Oscar Wilde.

El poeta i escriptor irlandès Oscar Wilde. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

Coincidint amb els 125 anys de la mort de l’escriptor Oscar Wilde, la biblioteca de Figueres ha convidat a l’editora d’Edicions de la Ela Geminada, traductora i professora d’anglès, Anna Noguer, a parlar, aquest dijous a dos quarts de set de la tarda, del llibre De profundis, una llarga carta que Wilde adreça al seu amant es de la presó de Reading. Es tracta del seu testament vital i intel·lectual, un text dolorós però lluminós amb el qual l’autor immortalitza l’amor, la foscor, el desterrament i la possibilitat de redempció.

