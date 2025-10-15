Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Festival d’Arts Escèniques dels Micropobles de l’Empordà rep el Premi Impulsa Cultura 2025

Organitzat per la Fundació Catalunya Cultura, el guardó es va entregar el 14 d'octubre en la Nit de l’Empresa i la Cultura, celebrada al Palau de la Música

L’entrega del Premi Impulsa Cultura 2025.

L’entrega del Premi Impulsa Cultura 2025. / FASTT

Redacció

Figueres

El Festival d’Arts Escèniques dels Micropobles de l’Empordà (FASTT) ha estat guardonat amb el Premi Impulsa Cultura 2025, atorgat per la Fundació Catalunya Cultura. El reconeixement, dotat amb 15.000 euros, es va lliurar el 14 d'octubre durant la Nit de l’Empresa i la Cultura, celebrada al Palau de la Música Catalana, amb més de 500 assistents.

El jurat, presidit per Sonia Colomar, directora territorial a Catalunya del Banc Santander, i integrat per Àlex Casanovas (Aadpc), Helena Gaya (EY), Salvador Sunyer (Temporada Alta) i Nacha Delpiano (Brava Arts), ha destacat el paper del FASTT en acostar la cultura professional a les zones rurals i combatre l’aïllament territorial. També ha posat en valor la seva capacitat per fer de la cultura una eina de cohesió social a través de programació artística, tallers i xarxes comunitàries, així com el seu model arrelat, sostenible i replicable que enforteix el teixit cultural i revitalitza la vida social dels micropobles catalans.

Cinc projectes finalistes

El FASTT ha estat seleccionat entre cinc projectes finalistes —GIO Symphonia, Girem Full! Llibres contra el càncer, Sinèrgic i Vibez Festival— escollits d’entre una desena de propostes culturals.

A més del premi econòmic, el festival rebrà 100 hores de formació i assessorament personalitzat en àmbits com l’estratègia financera, la comunicació, la innovació i l’impacte social. Prop de 30 professionals de prestigi col·laboraran en l’acompanyament dels projectes participants dins del programa Impulsa Cultura 2025.

L’acte de lliurament va comptar amb la presència de diverses autoritats institucionals, com el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull; la consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, i el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, entre altres.

