Cinema
'El cas Àngelus, la fascinació de Dalí' triomfa als Premis Oriana 2025 i s'estrenarà als cinemes francesos
El film, que explora l’obsessió de l'artista amb el quadre L’Àngelus de Millet, ha estat premiat com a Millor Pel·lícula 2025
Es prepara per al seu imminent llançament al país veí aquest mes de novembre de la mà de la distribuïdora Axxon Distribution
El Cas Àngelus, la fascinació de Dalí ha estat premiada com a Millor Pel·lícula 2025 en la 13a edició dels prestigiosos Premis Oriana. Dirigida i protagonitzada pel director de l'Empordà Joan Frank Charansonnet, i produïda per Patchouli Films, la cinta ofereix una mirada intensa i artística sobre la fascinació de Dalí per l’obra L’Àngelus de Millet, que el pintor considerava clau en la seva trajectòria creativa.
Avantsala de luxe
L’equip del film ha celebrat aquest reconeixement com una gran fita per al projecte i una avantsala de luxe per al seu imminent estrena als cinemes de França aquest novembre, de la mà de la distribuïdora Axxon Distribution. Charansonnet ha volgut agrair el premi a tots els membres del jurat i ha felicitat tot l’equip tècnic i artístic que ha fet possible aquesta producció, que uneix art, cinema i passió per la figura de Dalí.
Segons Charansonnet, "aquesta pel·lícula va fer realitat un somni que perseguia des de feia anys i posar-me a la pell del geni empordanès ha estat un dels reptes més apassionants de la meva carrera". A més, l’actor i director afegeix que, a la vegada, "és una gran responsabilitat en l’àmbit artístic. En aquest film intentem humanitzar la figura d’una de les personalitats més universals de la nostra història recent sense oblidar-nos de les seves excentricitats".
Un gran elenc
El llargmetratge, El Cas Àngelus, la fascinació de Dalí es va estrenar als cinemes el passat 22 de novembre amb la participació destacada de Joan Frank Charansonnet (Terra de telers, Buñuel y la mesa del Rey Salomón, Pàtria, L'home dels Nassos), com a director i en el paper de Salvador Dalí, i Montse Alcoverro (Katmandú, un mirall al cel; Chuecatown, Secrets de Xangai) en el paper de Gala. Al seu costat, Ricard Balada (Legado en los huesos, Salvación) interpreta el jove Dalí, mentre que Esther Nubiola (Tirant lo Blanc, La dama de Monsoreau) dona vida a la jove Gala. Completen el repartiment Eduard Alejandre en el paper del periodista Brunet, Júlia Creus com a Àngels, Joan Massotkleiner caracteritzat com a Sr. Roig, Enrique del Pozo i Núria Hosta, com a Sr. i Sra. Canal, Ramón Godino com a Genís i Miquel Sitjar com a Kali, entre altres.
