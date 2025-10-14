Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mariona Seguranyes ofereix una conferència amb una mirada renovada sobre el surrealisme a l'Empordà

La xerrada es fa aquest dimecres 15 d'octubre, a les set de la tarda, al Cercle Sport Figuerenc

La historiadora de l'art, Mariona Seguranyes, fotografiada davant el Teatre-Museu Dalí de Figueres.

La historiadora de l'art, Mariona Seguranyes, fotografiada davant el Teatre-Museu Dalí de Figueres. / Eduard Martí

Redacció

La doctora en Història de l’Art, Mariona Seguranyes, imparteix la conferència Surrealisme a l’Empordà o surrealisme empordanès?, aquest dimecres 15 d'octubre a les set de la tarda al Cercle Sport Figuerenc. L’acte, organitzat pels Amics dels Museus Dalí, proposa una mirada renovada sobre el paper que l’Empordà va tenir en la gènesi del moviment surrealista i en la trajectòria de Dalí, i planteja si és possible parlar d’un surrealisme amb identitat pròpia arrelada al territori.

Mariona Seguranyes recuperarà figures coetànies sovint oblidades, com Àngel Planells, Esteban Francès o Ángeles Santos Torroella, i analitzarà com el paisatge empordanès, amb la seva llum i simbolisme, va esdevenir espai d’experimentació artística i d’avantguarda.La xerrada s’inclou dins la celebració del Dia Europeu d’Amics dels Museus, que posa en valor el paper de les entitats culturals de proximitat com a dinamitzadores del patrimoni i la memòria col·lectiva. L’accés és lliure tot i que es recomana inscriure’s.

