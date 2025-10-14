Art
Mariona Seguranyes ofereix una conferència amb una mirada renovada sobre el surrealisme a l'Empordà
La xerrada es fa aquest dimecres 15 d'octubre, a les set de la tarda, al Cercle Sport Figuerenc
La doctora en Història de l’Art, Mariona Seguranyes, imparteix la conferència Surrealisme a l’Empordà o surrealisme empordanès?, aquest dimecres 15 d'octubre a les set de la tarda al Cercle Sport Figuerenc. L’acte, organitzat pels Amics dels Museus Dalí, proposa una mirada renovada sobre el paper que l’Empordà va tenir en la gènesi del moviment surrealista i en la trajectòria de Dalí, i planteja si és possible parlar d’un surrealisme amb identitat pròpia arrelada al territori.
Mariona Seguranyes recuperarà figures coetànies sovint oblidades, com Àngel Planells, Esteban Francès o Ángeles Santos Torroella, i analitzarà com el paisatge empordanès, amb la seva llum i simbolisme, va esdevenir espai d’experimentació artística i d’avantguarda.La xerrada s’inclou dins la celebració del Dia Europeu d’Amics dels Museus, que posa en valor el paper de les entitats culturals de proximitat com a dinamitzadores del patrimoni i la memòria col·lectiva. L’accés és lliure tot i que es recomana inscriure’s.
