L'antic port d'Empúries passa a formar part de l'entorn protegit del conjunt arqueològic
La Generalitat ha actualitzat la declaració de Bé Cultural d'Interès Nacional que es remunta a l'any 1931
El Govern ha ampliat l'entorn de protecció del conjunt arqueològic d'Empúries a l'Escala i hi ha inclòs l'àmbit que abastava l'antic port del jaciment. La nova delimitació incorpora tota aquesta àrea, corresponent a una franja litoral i marítima del conjunt, que s'ha pogut documentar gràcies a les fonts històriques i a les excavacions arqueològiques recents. La nova delimitació inclou tant l'antic port grec com el que, després, posteriorment, va servir a la ciutat romana. Per fixar aquest entorn de protecció, el Govern ha modificat la Declaració de Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) en la categoria de Zona Arqueològica del jaciment d'Empúries, que es remunta a l'any 1931.
Segons subratlla el Govern, aquesta actualització del BCIN té per objectiu "ampliar i redefinir l'àmbit de protecció del jaciment d'Empúries". Integra tant les àrees on s'han documentat evidències arqueològiques contrastades, com aquelles amb alt potencial estratigràfic, resultat de més d'un segle d'investigacions. "El conjunt destaca per la seva riquesa patrimonial excepcional, que reflecteix més de 2.000 anys d'història a través d'una gran diversitat d'elements conservats", recull la Generalitat.
Com a novetat, la nova delimitació incorpora una franja litoral i marítima corresponent a l'antic port d'Empúries. Gràcies a la combinació de fonts històriques antigues i dades arqueològiques recents, s'ha pogut definir amb precisió aquesta àrea portuària. A més, se n'ha reconegut la importància com a infraestructura comercial i nucli de connexió marítima de primer ordre a l'antiguitat.
Empúries és un jaciment únic a la península ibèrica, ja que conserva l'assentament d'una colònia grega amb un desenvolupament urbà consolidat, sobre el qual es va establir posteriorment una ciutat romana. El conjunt manté, a més, vestigis d'època tardoantiga, medieval i moderna, testimonis d'una ocupació continuada al llarg dels segles. El Govern destaca que "la seva densitat d'evidències materials i la qualitat de les estructures conservades situen Empúries com un dels conjunts arqueològics més rellevants del país".
