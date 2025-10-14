Literatura
Els escriptors Jaume Clotet i Joan-Lluís Lluís es donen cita a l'Espai Bookman, a Figueres
Serà aquest dijous 16 d'octubre i el divendres 17 d'octubre, quan presentaran les seves respectives novel·les: La calavera de l'apòstol i Una cançó de pluja
L’Espai Cultural Bookman de Figueres acull, aquesta setmana, una doble presentació literària. La primera cita serà aquest dijous 16 d'octubre de la mà de l’escriptor Jaume Clotet i la seva nova novel·la negra, La calavera de l’apòstol (Columna), que dona continuïtat a La Germandat de l’Àngel Caigut, premi Josep Pla 2024. En aquesta nova entrega, l’acció se situa a l’Empordà, al monestir de Sant Pere de Rodes on té lloc un misteriós robatori, la desaparició d’unes restes arqueològiques de valor incalculable. La segona cita literària la conduirà Joan-Lluís Lluís l’endemà, divendres 17 d'octubre, presentant Una cançó de pluja (Club Editor), una faula moderna protagonitzada per Ella-Calla, l’única d’un grup de nou orangutans que aconsegueix fugir del vaixell on els han empresonat. Així inicia un periple per retornar al seu bosc nadiu a l’illa de Borneo. Ambdues presentacions es faran a les set de la tarda.
