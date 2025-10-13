El Festival de Peralada clourà la celebració del 40è aniversari amb un concert de l'Orquestra del Festival de Bayreuth
L'actuació es farà al Palau de la Música i donarà el tret de sortida a una gira "històrica" per Espanya
Maria Garcia
Peralada
El Festival de Peralada clourà la celebració del seu 40è aniversari amb un concert de l'Orquestra del Festival de Bayreuth. L'actuació serà el 29 d'agost al Palau de la Música Catalana i donarà el tret de sortida a una gira "històrica" per l'Estat, passant també per escenaris com el Palau de la Música de València o el Teatro Real de Madrid. El director de l'orquestra, Pablo Heras-Casado, ha destacat que és una fita "històrica" perquè "és una orquestra que amb prou feines actua fora de casa" i serà la primera vegada que fa diversos concerts en un mateix país. L'orquestra, que commemora el seu 150è aniversari, oferirà un repertori basat en 'L'anell del Nibelung' de Richard Wagner, una obra que també celebra 150 anys.
