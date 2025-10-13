Teatre
La companyia familiar País de Xauxa convoca un càsting per trobar actors i actrius
El grup, que l'any vinent celebra tres dècades d'història, inicia una nova etapa i cerca intèrprets d'entre 16 i 30 anys per incorporar-se al projecte
Les proves es faran el divendres 17 d'octubre i el dissabte 18 d'octubre a Figueres
La companyia de música i teatre familiar País de Xauxa es troba a les portes celebrar les très dècades d’existència. Ho farà l'any vinent i aprofitant aquesta efemèride enceta una nova etapa i convoca un càsting els propers divendres 17 i dissabte 18 d’octubre, de 10 del matí a 1 del migdia al centre de ioga El Pou de Llum de Figueres, que es troba al carrer Cap de Creus 8, al costat del restaurant Tagliatella. La companyia empordanesa busca actrius i actors de 16 a 30 anys. En aquest sentit, el càsting consistirà en interpretar un conte infantil i cantar una cançó popular catalana.Tots els interessats cal que confirmin la voluntat de participar i assistir al càsting trucant al telèfon 619 197 511 (Marc).
