L'exposició 'Glamurosa Barbie': "El millor regal" de les noces d'or de Joan Tomàs i Mercè Llobet
La inauguració va convertir la Sala Oberta del Museu del Joguet de Catalunya en una festa, aquest dissabte al migdia, i en un record i agraïment al seu fundador, Josep Maria Joan i Rosa
«Aquest és el millor regal del nostre cinquantè aniversari de casats», reconeixia emocionat el col·leccionista figuerenc Joan Tomàs amb Mercè Llobet, la seva dona, presència discreta i elegant, al costat. Davant tenien un nodrit auditori integrat per amics i família que deixava petita la Sala Oberta del Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres. Cap d'ells es va voler perdre, dissabte passat, la inauguració de l’exposició Glamurosa Barbie. També s’intuïa, com va dir Tomàs, la presència "espiritual" de Josep Maria Joan i Rosa, fundador del museu i que va traspassar fa uns mesos. Pep Canaleta, director del centre museístic, recordava que va ser el mateix Josep Maria Joan qui va animar-lo a veure la col·lecció Llobet-Tomàs, que actualment reuneix més cinc mil nines. “És impressionant i hem de fer-ne alguna cosa, muntar una exposició”, li deia animat. Així ha estat. El fundador, però no ho ha pogut veure. Tanmateix, Joan Tomàs no va desaprofitar l’ocasió per agrair-li públicament, a ell i la seva dona Pilar Casademont, el llegat deixat a la ciutat. Un càlid aplaudiment va secundar les seves paraules.
La il·lusió de Joan Tomàs i Mercè Llobet era ben palpable. “Ara que veig l'exposició, m’ho crec”, va assegurar Llobet amb complicitat. No només van expressar aquesta il·lusió en paraules, reconeixent l’excel·lent treball fet per l’equip del museu, sinó també amb un somriure perenne amb el qual rebien les felicitacions grates dels assistents, entre els quals van destacar l'alcalde Jordi Masquef i la regidora de Cultura, Mariona Seguranyes, que intentaven apropar-se a les vitrines i observar les més d’un centenar nines exposades. Exercici difícil davant l’èxit d’assistència. Aviat s’adonaven que a través de les Barbies que s’exposen podien fer un viatge fantàstic per l’evolució de la moda al llarg dels temps moderns i més enllà. Barbie té un lloc destacat dins la col·lecció de la parella perquè de les cinc mil nines que preserven, dues mil són Barbies. De fet, la que va iniciar aquesta aventura singular amb la qual han “empaperat” el seu pis familiar, és una de les primeres que rep al visitant. La van comprar l’any 1977 a Perpinyà quan feia just dos anys que s’havien casat. Al costat s’exhibeix la Ponytail núm. 2, fabricada l’any 1959 i que tenia un defecte de fabricació, “que el plàstic venia blanc” i una de les primeres Barbies ja fabricada a Espanya per l’empresa Congost i vestida de Pertegàs, detall que va aixecar un “oh” col·lectiu.
Veient l’exposició es fa evident que ben pocs dissenyadors han pogut escapar de l’influx de Barbie i que, a més, en són addictes i fidels. Noms com el de Bob Mackie, qui ha vestit a les millors actrius de Hollywood i que cada any fa un disseny per aquesta nina en una edició molt limitada; Versace, Byron Lars o Moschino. Observant l’estesa de models glamurosos, alguns d’ells vintage, a més d’una se li feien les dents llargues. Un dels apartats més particulars de la mostra és el dedicat a les Barbies OOAK, exemplars únics i irrepetibles que la parella ha encarregat a un artista. Entre aquests destaquen un Adam i Eva amb tots els atributs o una Malèfica amb les ales enlaire que deixa sense alè. Comparteixen vitrina amb les estrelles Audrey Hepburn a Esmorzar amb diamants i a Sabrina, Marilyn Monroe, Grace Kelly, Shakira o Jennifer Lopez.
A aquesta nina, potser la més famosa del món que va néixer a Alemanya, però que una nord-americana, Ruth Handler, en va comprar els drets, també l’han vestit recordant personatges mítics com Priscil·la, la dona d’Elvis Presley, el dia del seu casament o l’emperadriu Josefina, muller de Napoleó, el dia que la van coronar. Tampoc hi falta la mateixa Mercè Llobet amb el seu vestit de casament. A l’exposició hi ha models exclusius i molt limitats i que la parella figuerenca va aconseguir participant en algunes convencions a Madrid, París i Milà. Destaca, per exemple, una increïble Barbie Dama del Pou Amarg de David Bocci o una Barbie Diva Glam creada per Oskar Aceña i Beatriz Mateos. “Barbie té tanta fama perquè va trencar motlles, va ser de les primeres nines amb cos de forma de dona, però també va tenir detractors i fa deu anys Mattel va començar a fer Barbies d’altres mides perquè no tothom és un fideu com jo”, va ironitzar Joan Tomàs durant la breu visita guiada on no va faltar una bona dosi d'humor.
