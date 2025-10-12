Cinema
El film 'Lorca en La Habana', que narra el viatge del poeta a Cuba, es projecta a Figueres
L’acte, d’accés gratuït, tindrà lloc el dimecres 15 d’octubre a la Sala La Cate i inclourà un col·loqui posterior amb els directors del film
La Sala La Cate de Figueres acollirà, el dimecres 15 d’octubre, la projecció del documental Lorca en La Habana, dirigit i escrit per José A. Torres i Antonio Manuel, que recupera l’estada del poeta a Cuba l’any 1930. El film combina representacions teatrals, entrevistes ficcionades amb contemporanis del poeta i comentaris d’experts cubans. La producció, que aquest mes d’octubre es troba de gira per Catalunya, també mostra com la seva poètica continua present en la música, la dramatúrgia i la narrativa cubanes actuals.
Federico García Lorca va arribar a l’Havana des de Nova York el 7 de març de 1930. Convidat per a impartir tres conferències, va ser tal l’embruixament que va sentir i va viure a l’illa, que no va marxar cap a Cadis fins al 12 de juny. La pel·lícula es desenvolupa com un tríptic que porta a l’espectador pels llocs que va freqüentar el poeta en el seu viatge interior i exterior per l’illa. "La petjada de Federico García Lorca a Cuba és més que un record o una llegenda", ha reconegut Urbano Martínez Carmenate, autor del llibre García Lorca i Cuba.
A la projecció a Figueres hi seran presents els directors i l’acte, amb entrada lliure fins a esgotar aforament, inclourà col·loqui amb la participació del catedràtic de Llengua i Literatura Espanyola, Joan Manuel Soldevilla, l'historiador Alfons Martínez i el periodista Santi Coll.
