Literatura
Taberna Libraria convida a una “cita a cegues” amb un llibre
La llibreria social de Figueres estrena aquesta proposta per fomentar la lectura coincidint amb la presentació de la nova imatge del local estrenant prestatgeries, llibreries mòbils i llums que aporten amplitud i calidesa
Un proverbi àrab descriu un llibre com un jardí que es porta a la butxaca. La poetessa Emily Dickinson tenia clar que "per viatjar lluny, no hi ha millor nau que un llibre", mentre que l’escriptor George R. R. Martin ha assegurat que "un lector viu mil vides abans de morir. El que mai llegeix només en viu una". Amb aquestes recomanacions il·lustres no hi hauria d’haver cap mena de dubte dels valors d’un llibre, però les responsables de la llibreria social Taberna Libraria, de Figueres, han volgut fer un pas més per fomentar la lectura i han introduït l’atzar o el destí en el camí entre el lector i el llibre impulsant la proposta Cita a cegues amb un llibre.
Aquesta iniciativa, que acaba just de començar a caminar gràcies a l’impuls d’Àngels Bosch, una incorporació recent a l’equip, s’inspira en una proposta anterior que Taberna Libraria havia patrocinat: un passeig col·lectiu i explicatiu entre Figueres i Vilabertran, amb parada a la canònica, dins el D.O. Poesia 2025, el festival de Poesia, Paisatge i Vi a l’Alt Empordà. En aquella ocasió, durant la cloenda, que es va fer a Taberna, es va oferir com a detall als participants un llibre de poesia presentat com un regal que lluïa, seductor, un vers o frase del volum a la coberta de l’embolcall. "Es tractava d’escollir-ne un que et ressonés o si endevinaves de quin autor era, que l’impuls fos pel que havies llegit", rememora Norma Smircic, una de les tres sòcies fundadores de Taberna que encara queda en actiu. Aquesta proposta ara la recuperen talment com si fos "una cita a cegues, com si anessis a un bar i et trobessis amb algú". En aquest cas, el llibre també es presenta elegantment embolicat amb una frase de l’interior que vol servir com a esquer per atrapar al lector. "És com quan llegeixes les primeres pàgines d’un llibre i t’enamores o no a primera vista", descriu Smircir qui admet que és "com un joc". Aquests volums, que es troben just a l’entrada del local, costen com la resta dels llibres d’adults de la llibreria: 2 euros.
Millores al local: més amplitud i una il·luminació més càlida
Aquesta proposta, que vol neutralitzar l’impuls d’adquirir un llibre només per la portada i que convida a compartir les sensacions un cop llegit, coincideix en el temps amb l’estrena d’una nova imatge de la llibreria. Després d’anys de sol·licitar a l’Ajuntament, sense sort, un nou local perquè el nombre de llibres les sobrepassa -rebent constantment volums que cal seleccionar-, recentment han apostat per millorar l’actual, que és la seu de l’associació de veïns del barri de l’Eixample, entitat a la qual estan molt agraïdes. Així han adquirit prestatgeries noves que arriben fins al sostre, llibreries mòbils per les novetats i caixes classificadores de colors que substitueixen les que fins ara tenien, molt més rudimentàries. Això ha permès que hi hagi més ordre, amplitud i presentar més eficaçment els llibres per gèneres.
També han renovat una mica la il·luminació aportant més calidesa a l’espai que continua obrint els dimarts i dissabtes, de 16 a 20 hores. Norma Smircic reconeix que han dedicat tot l’agost, que és el mes que Taberna Libraria resta tancada, a aquesta transformació que ha estat molt ben rebuda pels visitants.
Donacions i alliberaments
La finalitat de Taberna Libraria, que aquest passat juny va celebrar els sis anys d’existència, no és només una entitat sense ànim de lucre que vol fomentar la lectura i una segona vida pels llibres usats sinó també donar suport, amb els diners que recullen amb les vendes (1 euro els llibres infantils, 2 euros els d’adults), a projectes socials i culturals de la comarca. També realitzen donacions de llibres regularment. Els últims mesos al centre de lleure El Dofí i al projecte Cuques de Llum de la Fundació Sant Vicenç de Paül. A això cal sumar els alliberaments de llibres setmanals, tant a Figueres -a la placeta baixa de la Rambla i a les escales de la plaça Catalunya- com a Roses, que es fa al rentador.
D’altra banda, Taberna Libraria també impulsa regularment activitats culturals: recitals, concerts, clubs de lectura i presentacions de llibres. El dissabte 25 d’octubre tenen previst presentar el llibre La repressió franquista de Manel Alaió i aquest novembre repetiran el passeig teatral per les llibreries de Figueres, en aquesta ocasió amb La Bookman i Edison i la complicitat de La Funcional Teatre i que, per primer cop, serà cantat.
