Literatura
Quim Español presenta 'Virgil' a la llibreria Vitel·la de l'Escala
La presentació tindrà lloc aquest dissabte 11 d'octubre i l'autor conversarà amb la llibretera Gemma Garcia
L’escriptor, poeta i arquitecte gironí Quim Español torna a la palestra literària amb la novel·la Virgil (Edicions de 1984), un relat bèl·lic de la invasió russa d’Ucraïna protagonitzat pel cirurgià Virgil Nóvak, un personatge real amb el qual indaga en els límits de la moral en temps de guerra. Sobre aquest llibre, que destaca per la seva prosa incisiva i evocadora amb una atmosfera paorosa, Quim Español conversarà aquest dissabte 11 d’octubre, a les set de la tarda, amb Gemma Garcia, a la llibreria Vitel·la de l’Escala.
