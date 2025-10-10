Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Museu de la Moto Vicenç Folgado, a l'Escala, celebra els 25 anys amb un dia de portes obertes

Serà aquest dissabte 11 d'octubre, des de les 9 del matí fins a la una del migdia, i inclourà la descoberta d’una placa commemorativa

Alguns cotxes i motos de la col·lecció Folgado.

Alguns cotxes i motos de la col·lecció Folgado. / Museu de la Moto

Redacció

Redacció

L'Escala

Fa vint-i-cinc anys, l’empresari hoteler Vicenç Folgado va constituir el Museu de la Moto a l’Escala. Ho va fer gràcies a la col·lecció que havia anat reunint amb peces d’arreu del món durant anys. Malgrat que Folgado va morir el 2008, als 62 anys d’edat, el seu llegat ha sobreviscut a través d’aquest museu i de la mà dels seus fills. Per celebrar aquest primer quart de segle d’història s’ha programat, aquest dissabte 11 d’octubre, una jornada especial de portes obertes que inclourà un acte commemoratiu a l’entrada del recinte que es traduirà en la descoberta d’una placa. S’ha previst l’assistència de l’alcalde de l’Escala, Josep Bofill.

La jornada de portes obertes, que serà gratuïta, començarà a les nou del matí i s’allargarà fins a la una del migdia. La proposta oferirà l’oportunitat als visitant de descobrir la impressionant col·lecció permanent de més de 100 motocicletes restaurades per Folgado, que inclou marques icòniques com Harley-Davidson, BMW o Bultaco. Entre aquestes, hi ha autèntiques joies com la moto més petita del món, reconeguda pel Llibre Guinness dels Rècords. Durant la jornada, a més, els assistents podran gaudir d’un aperitiu i refrigeris en un ambient festiu i d’homenatge a la passió i la història del Museu Motos Folgado, instal·lat al carrer de la Closa d’en Llop, 9.

