Museus
El Museu de la Moto Vicenç Folgado, a l'Escala, celebra els 25 anys amb un dia de portes obertes
Serà aquest dissabte 11 d'octubre, des de les 9 del matí fins a la una del migdia, i inclourà la descoberta d’una placa commemorativa
Fa vint-i-cinc anys, l’empresari hoteler Vicenç Folgado va constituir el Museu de la Moto a l’Escala. Ho va fer gràcies a la col·lecció que havia anat reunint amb peces d’arreu del món durant anys. Malgrat que Folgado va morir el 2008, als 62 anys d’edat, el seu llegat ha sobreviscut a través d’aquest museu i de la mà dels seus fills. Per celebrar aquest primer quart de segle d’història s’ha programat, aquest dissabte 11 d’octubre, una jornada especial de portes obertes que inclourà un acte commemoratiu a l’entrada del recinte que es traduirà en la descoberta d’una placa. S’ha previst l’assistència de l’alcalde de l’Escala, Josep Bofill.
La jornada de portes obertes, que serà gratuïta, començarà a les nou del matí i s’allargarà fins a la una del migdia. La proposta oferirà l’oportunitat als visitant de descobrir la impressionant col·lecció permanent de més de 100 motocicletes restaurades per Folgado, que inclou marques icòniques com Harley-Davidson, BMW o Bultaco. Entre aquestes, hi ha autèntiques joies com la moto més petita del món, reconeguda pel Llibre Guinness dels Rècords. Durant la jornada, a més, els assistents podran gaudir d’un aperitiu i refrigeris en un ambient festiu i d’homenatge a la passió i la història del Museu Motos Folgado, instal·lat al carrer de la Closa d’en Llop, 9.
- Castelló d'Empúries es vesteix de dol per acomiadar Jordi Pujadas Jordà, mort amb 50 anys
- A Figueres, roba estesa als balcons i la merda per tots cantons
- Declarat un tercer cas de Dermatosi Nodular Contagiosa en una granja de l'Empordà
- Garrigàs denuncia actes vandàlics durant la Festa Major: 'Els responsables són persones vingudes de fora
- Aquest nom de nena s'ha popularitzat a Catalunya: el seu significat en català és molt diferent del que té en castellà
- Alerta per un possible cas de frau a Roses arran dels problemes amb la qualitat de l'aigua
- Agents Rurals interposen 93 denúncies al parc natural del Cap de Creus
- Intercargirona estrena les instal·lacions de Dacia i Renault a Figueres presentant el nou Bigster