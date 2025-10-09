Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Museus

Les Barbies de Mercè Llobet i Joan Tomàs s'exhibeixen al Museu del Joguet, a Figueres

La parella figuerenca custodia més de dues mil d’aquestes mítiques joguines, dins una col·lecció que arriba a les cinc mil nines

L'exposició s'inaugura aquest dissabte 11 d'octubre, a les dotze de migdia, i es podrà veure fins al 8 de març del 2026

Joan Tomàs Serrats i Maria Mercè Llobet Gelabert amb un Ken i una Barbie de la seva col·lecció.

Joan Tomàs Serrats i Maria Mercè Llobet Gelabert amb un Ken i una Barbie de la seva col·lecció. / Cedida

Redacció

Redacció

Figueres

Era l’any 1959 quan la figuerenca Maria Mercè Llobet, que aleshores tenia vuit anys, va veure al cinema un reportatge sobre la Barbie. La va fascinar tant aquella nina que es va proposar aconseguir-ne una. No ho va fer fins al 1977 a Perpinyà ja casada amb Joan Tomàs, el seu marit, a qui va encomanar la passió. Junts, avui dia, custodien més de dues mil Barbies, amb els seus vestuaris i complements, dins una col·lecció de més de cinc mil nines, una de les més rellevants d’Europa. Aquest dissabte 11 d'octubre, a les dotze del migdia, a la Sala Oberta del Museu del Joguet de Figueres es presenta l’exposició Glamurosa Barbie, una selecció d’aquesta joguina mítica creada per Ruth Handler procedent del fons Llobet-Tomàs que es podrà veure fins al 8 de març.

Les Barbies Country Rose i City Shopper.

Les Barbies Country Rose i City Shopper. / Jordi Puig

L’any que la parella va adquirir la primera Barbie va coincidir que l’empresa catalana Congost va produir les primeres Barbies al país, gràcies a una llicència de Mattel, partint de motlles originals tot i que amb acabats d’estil espanyol. Un dels models exclusius va ser la Barbie 10º amb roba dissenyada per Pertegaz. La Barbie és una nina que ha sabut transcendir els debats sobre el rol de gènere, cosificació o representació de la diversitat, convertint-se en un exemple de pluralitat i inclusió. Barbie, la nina més venuda i col·leccionada del planeta, es manté com un objecte de culte, no només entre els col·leccionistes sinó entre persones de sensibilitat acurada.

