Art
Anna M. Constanseu: “La Ruta de l'Art de Castelló d'Empúries ha traspassat fronteres i és una satisfacció”
La pintora va tenir, fa divuit anys, una idea: crear un itinerari artístic a Castelló d’Empúries, una proposta que s’ha anat fent gran i que enguany aplega obra de més de cent cinquanta creadors en divuit espais que obriran portes aquest divendres i fins diumenge
"Per a mi és una gran satisfacció, un orgull haver creat una cosa del no-res que s’ha convertit en aquest monstre. Mai hauria pensat fa divuit anys que arribés on ha arribat", reconeix la pintora Anna Maria Constanseu, ideòloga i impulsora de la Ruta de l’Art de Castelló d’Empúries, una proposta que atrau, cada any, centenars de visitants a la vila comtal i que enguany arriba a la divuitena edició. Ho fa presentant, en divuit espais patrimonials del centre històric, obra de més de cent cinquanta artistes de disciplines molt variades i d’espais geogràfics diferents, entre ells el Principal d’Andorra, que ha estat convidat. "La Ruta ja no és una cosa només de l’Empordà, ha traspassat fronteres", admet convençuda Constanseu.
La comissària i organitzadora d’aquesta proposta artística col·lectiva, que obre portes divendres a les quatre de la tarda amb la presentació oficial al rentador, explica que cada any rep sol·licituds d’artistes d’arreu i que li cal "triar". Anna Maria Constanseu està totalment convençuda que "el gran èxit de la Ruta de l’Art és haver posat juntes totes les tècniques artístiques, que tothom hi hagi trobat el seu espai" tant creadors com el públic. Enguany no serà, doncs, diferent perquè en els divuit espais expositius que conformen l’itinerari s’hi podrà veure de tot: pintura, escultura, fotogràfica, ceràmica, instal·lació... Entre els espais n’hi haurà dos que s’estrenen: la casa Pastell, un edifici històric a la plaça dels Homes, que obrirà les dues entrades i ca la Roseta Brodadora, just davant del convent de Sant Agustí, un escenari que s’ha desvelat els últims temps com ideal per acollir manifestacions artístiques.
A banda dels artistes professionals, la Ruta inclou també creadors que estan començant el seu camí. De primer, hi haurà deu alumnes que han acabat la carrera a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, institució amb la qual Constanseu va signar un conveni de col·laboració. Aquests exposaran al Claustre del Convent de Santa Clara, un racó magnífic on el públic també podrà gaudir d’obra d’altres artistes plenament consolidats, i de creadors que participen en el taller de pintura que organitza anualment l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. Continuant amb l’aposta que fa la comissària per les noves generacions també se sumen els alumnes del batxillerat artístic de l’institut Josep Brugulat de Banyoles que presentaran un muntatge a l’espai del rentador i, finalment, alumnes de l’escola Ruiz Amado al Museu de la Cúria-Presó. "Aquesta és una manera d’apropar els infants a l’art, que s’hi involucrin", assenyala convençuda.
Cada any, la Ruta de l’Art s’obre al món i en aquesta divuitena edició els convidats seran l’associació LaXarranca del Principat d’Andorra. Per a l’any vinent, Anna Maria Constanseu ja ha rebut peticions del País Basc, comunitat que encara no hi ha participat. Qui ho ha fet amb total fidelitat des del primer any és Nuria Vilanova, artista gallega, de Vigo, que ha cedit una obra perquè esdevingui la imatge de la Ruta de l’Art. Aquesta peça, a més, se subhastarà i servirà per ajudar al finançament d’aquesta iniciativa artística.
Dins l’itinerari, els visitants podran aturar-se a l’Ecomuseu-Farinera on, un any més, s’instal·larà el Mercat d’art amb peces de petit format dels artistes participants en la Ruta i a un preu assequible. Al pati del museu també s’oferirà un servei de bar a càrrec de l’associació Via Crucis amb música punxada per Dj. Llamp. La Ruta també inclourà visites guiades en català, castellà i francès, un acte d’inauguració a la Basílica amb lliurament de diplomes als artistes, un espectacle de foc amb Els Senyors del Foc, divendres al vespre, així com un concurs de dibuix per als més petits.
Mirar sempre al futur
Anna Maria Constanseu és tota energia. L’artista i curadora explica que, mentre treballa en els preparatius de la Ruta de l’Art, se n’oblida, fins i tot, de l’edat que té. Natural de Pau, fa vint-i-sis anys que es va establir a Castelló, els mateixos que va muntar la primera escola d’art al poble. En un temps en què "no s’hi feien ni exposicions ni res", Constanseu va començar a organitzar propostes artístiques. No amaga que, per a ella, "la Ruta de l’Art és com un fill, una criatura que cada any veus créixer i que ara arriba a la majoria d’edat i ja vola sola". La seva dedicació absoluta, que s’estén al llarg de l’any, la fa per aquest "amor a l’art" que l’empeny, ja que, matisa, mai ha cobrat res per tirar-la endavant. Anna Maria Constanseu creu fermament que "l’art és la base de la vida". Així, quan l’any passat va veure els alumnes de l’escola Ruiz Amado exhibir i explicar entusiasmats les seves creacions al Museu de la Cúria-presó, no va deixar d’emocionar-se. "Sempre he defensat els artistes joves i que els nens s’han d’involucrar", reconeix Anna Maria Constanseu qui sap bé que els infants fan un efecte crida i atrauen als seus pares i avis, un públic que, potser, si no fos amb aquesta excusa, no visitarien una exposició ni la Ruta.
Després de divuit anys al capdavant de la Ruta de l’Art i superant uns quants entrebancs, Anna Maria Constanseu manté ben viva la flama de la il·lusió, de les idees. És una creença ferma en aquest projecte artístic que, assenyala, "és ben meu". També la seguretat que, "si la salut m’acompanya", la Ruta de l’Art de Castelló d’Empúries té molts anys al davant.
- Els instituts de Figueres, desbordats per l’arribada massiva d’alumnes: “La gestió és inassumible”
- “Sense tu, l’institut ja no és el mateix”: el comiat forçat d’una integradora social al Cendrassos de Figueres
- Entitats critiquen les devolucions en calent i la falta de recursos per a migrants a la frontera de l'Alt Empordà
- Cop de xiulet final per a Sports Vilabrú de l'Escala
- Aparatós accident a Figueres amb un vehicle bolcat sobre la calçada
- La disputa per la propietat de l'empresa del matrimoni que es va suïcidar al Port de la Selva acaba als jutjats
- L’escola inclusiva, en risc a Figueres per la manca de recursos i l’augment d’alumnes vulnerables
- Aliança Catalana i el vel islàmic