Toni Cortés presenta la seva primera novel·la, 'La traïció de Ninjuu', a Figueres

L'autor serà aquest dijous 9 d'octubre a l'Espai Cultural Bookman per conversar sobre el llibre amb el llibreter Franchu Llopis

Toni Cortés, en una presentació recent.

Toni Cortés, en una presentació recent. / Empordà

Figueres

Una fantasia plena de misteris, on un pastor i una criada amb poders inesperats podrien desafiar un món construït sobre la por i la mentida. Així es descriu La traïció de Ninjuu (Dolmen Editorial), la primera novel·la, en aquest cas de fantasia, del doctor en Informàtica i apassionat de la lectura i la música, Toni Cortés (Mallorca, 1969) qui aquest dijous 9 d’octubre, a les set de la tarda, visita l’Espai Cultural Bookman de Figueres per presentar-la. Ho farà en una conversa distesa amb el llibreter Franchu Llopis.

