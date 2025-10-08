Literatura
Toni Cortés presenta la seva primera novel·la, 'La traïció de Ninjuu', a Figueres
L'autor serà aquest dijous 9 d'octubre a l'Espai Cultural Bookman per conversar sobre el llibre amb el llibreter Franchu Llopis
Una fantasia plena de misteris, on un pastor i una criada amb poders inesperats podrien desafiar un món construït sobre la por i la mentida. Així es descriu La traïció de Ninjuu (Dolmen Editorial), la primera novel·la, en aquest cas de fantasia, del doctor en Informàtica i apassionat de la lectura i la música, Toni Cortés (Mallorca, 1969) qui aquest dijous 9 d’octubre, a les set de la tarda, visita l’Espai Cultural Bookman de Figueres per presentar-la. Ho farà en una conversa distesa amb el llibreter Franchu Llopis.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Confirmat un nou cas de dermatosi nodular en una segona granja de l'Alt Empordà
- Detenen quatre dones per robar embotits d'un supermercat de Santa Llogaia d'Àlguema i empentar la treballadora
- Temps de pròrroga per al carrer Lasauca de Figueres amb el PSC demanant el seu tancament definitiu
- El segon focus de dermatosi nodular afecta una granja de 270 bovins a Peralada
- Pagesos de l'Empordà propers al focus de Dermatosi reclamen aturar el sacrifici d'animals: "La feina de generacions penja d'un fil"
- Mónica Naranjo: “Tornaria a recórrer totes les discoteques de la Costa Brava”
- Els instituts de Figueres, desbordats per l’arribada massiva d’alumnes: “La gestió és inassumible”
- A Figueres, roba estesa als balcons i la merda per tots cantons