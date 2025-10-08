Art
Man Ray retorna a Cadaqués de la mà del 9è InCadaqués Photo Festival
El festival de fotografia s’inaugura aquest dijous 9 d'octubre amb la presència de quaranta creadors de vint països diferents que exposaran en una vintena de galeries i espais efímers de Cadaqués fins al 26 d’octubre
El pintor, escultor, fotògraf, cineasta i dibuixant Man Ray va conèixer Cadaqués de la mà de Marcel Duchamp i durant quasi una dècada, entre 1958 i 1968, va passar-hi els estius. Amic de Salvador Dalí, Man Ray ha deixat empremta en la història de l’art per haver qüestionat la representació convencional i apostat per noves vies de creació. La seva obra ara es podrà admirar als jardins de la casa-museu de Salvador Dalí a Portlligat, essent un dels atractius de la novena edició d’InCadaqués Photo Festival i una de les vint-i-vuit exposicions de quaranta artistes nacionals i internacionals de vint països diferents que ocuparan, des d’aquest dijous, una vintena de galeries i espais d’arts efímers de Cadaqués. A banda de Man Ray també destaquen el català Txema Yeste, "mestre de la llum" i convidat d’honor del festival que exposarà al Casino gairebé quaranta obres mai vistes a Espanya, un recull de més de quinze anys de trajectòria, o Maya Mercer amb el seu projecte Cult, inspirat en les realitats socials del Far West rural nord-americà, a la galeria Cadaqués. Una de les curiositats és que el festival presenta enguany tres exposicions submarines a la badia, "una experiència artística única que fusiona art i natura, creant un diàleg amb l’entorn marí". Els tres artistes són el mateix Txema Yeste, la xinesa Jinyong Lian i la guanyadora del concurs l’OD Photo Prize 2025.
La dona a l’Afganistan
InCadaqués destaca per l’aposta per noves formes de presentar l’art, defensant la innovació i la creativitat, sempre amb un toc de surrealisme, en homenatge al llegat artístic de Cadaqués. A banda dels noms ja citats, n’hi ha d’altres d’històrics com el de Colita que se suma al festival amb l’exposició actual al Museu de Cadaqués; o d’especialistes en fotografia documental com la guanyadora del concurs Open Call d’In Cadaqués 2025, la italiana Valentina Sinis que exposa a l’església de Santa Maria el reportatge Were Afghan Women to Unveil Their Tales amb el qual retrata amb sensibilitat la vida de les dones afganeses i Eduardo Soteras Jalil amb Gaza Mode d’emploi qui traça una cartografia sensible d’un territori en perill de desaparició, a l’Art i Joia.
Al costat de Man Ray, qui considerava l’art com un joc, InCadaqués també presenta creadors de la nova avantguarda surrealista com la fotògrafa ucraïnesa Hanna Lautreamont i el seu món oníric on cada imatge està elaborada mitjançant tècniques artesanals, combinant fotogravat i còpies en gelatina de planta fetes a mà. Es pot veure a l’Espai Cristina. Rose Minhan, artista autodidacta, mostra a l’Espai Toni Keeler, una sensibilitat pictòrica única a través del retrat i l’autoretrat i la fotògrafa xinesa Jinyong Lian amb la sèrie Trust Me, que travessa la frontera entre realitat i ficció. La seva obra es pot veure al taller-galeria Fort.
Enguany, també s’ha convidat a la fotògrafa australiana Lisa Sorgini qui presenta a l’Estudi Escarlata In-Passing, una sèrie, que oscil·la entre el caos i la tendresa, nascuda de la col·lisió de dos fets que van marcar la seva vida: el naixement del seu primer fill i la mort de la mare. També hi ha lloc per la diversitat en la pràctica fotogràfica amb Sidony Cloud, Ayline Olukman, Francisco Gonzales Camacho i Emilia Martín, que presenta una instal·lació que combina còpies fotogràfiques i objectes.
InCadaqués inclou tres exposicions fruit de residències de creació al poble. D’una banda, l’artista belga Antoine de Winter que explora els límits de la percepció i la relació entre imatge i matèria combinant fotografia, escultura i instal·lació. Winter exposa a la galeria Patrick J. Domken. Per altra part, a la galeria Santa Rita, Cloé Harent exhibeix la sèrie In Memoriam Terrae amb la qual cerca revelar les petjades del temps gravades a les roques fent aflorar la memòria geològica i la delicada fragilitat d’una biodiversitat sorprenent. La tercera proposta és la del fotògraf francès Julien Mignot qui combina contemplació i experimentació. El resultat: imatges de llarga exposició que registren les variacions cromàtiques del paisatge. Mignot exposa a l’Atrium Artium de l’església de Santa Maria.
El festival, que s’allarga fins al 26 d’octubre i que inclou vernissatges, projeccions, tallers i classes magistrals, presenta l’obra de catorze fotògrafs finalistes al concurs Open Call, a la galeria Iturria on també exposa Lieh Sugai, guanyadora del tercer premi Fisheye X InCadaqués a fotografia femenina.
