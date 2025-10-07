Art
Fina Miralles ha estat reconeguda amb el Premi Nacional d'Arts Plàstiques 2025
Sobre l'artista, que viu des de fa uns vint anys a Cadaqués, el jurat ha destacat el seu rol pioner en el marc del feminisme i les postures ecològiques primerenques
L'any passat va participar a l'exposició 'Dilogies alternatives' d'Empordoneses
L'artista Fina Miralles (Sabadell, 1950) ha estat reconeguda amb el Premi Nacional d'Arts Plàstiques 2025 que concedeix el Ministeri de Cultura. Sobre aquesta creadora, que fa uns vint anys que viu a Cadaqués on va decidir instal·lar-se per reorientar la seva vida, el jurat n'ha destacat el "rol pioner" des dels anys 70 "en el marc del feminisme i les postures ecologistes primerenques", tot "reivindicant" la relació entre ésser humà i natura. Com ha avançat ACN, també se n'ha destacat una obra d'iconicitat "molt poderosa" que "prolonga la vigència fins al present", alhora que "una reflexió crítica aguda" de tots els aspectes del poder. El guardó està dotat amb 30.000 euros.
L'obra de Fina Miralles està present a les col·leccions del Museu d'Art de Sabadell, el Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia de Madrid i al MACBA de Barcelona que el 2020 li va dedicar l'exposició Fina Miralles. Soc totes les que he sigut. L'any 2018, Miralles va rebre el Premi Nacional d'Arts Visuals del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de la Generalitat. L'any passat, l'artista va participar a l'exposició Dilogies alternatives d'Empordoneses, a Figueres, i va assistir a una trobada molt especial amb alumnes de batxillerat artístic de l'INS Deulofeu.
- Els instituts de Figueres, desbordats per l’arribada massiva d’alumnes: “La gestió és inassumible”
- “Sense tu, l’institut ja no és el mateix”: el comiat forçat d’una integradora social al Cendrassos de Figueres
- Confirmat un segon cas de dermatosi nodular en una segona granja
- Mónica Naranjo: “Tornaria a recórrer totes les discoteques de la Costa Brava”
- Detenen quatre dones per robar embotits d'un supermercat de Santa Llogaia d'Àlguema i empentar la treballadora
- L'Alt Empordà es vol convertir en referent del turisme de salut
- Els pagesos temen que aniran sortint 'molts casos' de Dermatosi Nodular a l'Empordà
- Una nova aventura dels Scooteristes Catalans voltant per la falda del Pirineu