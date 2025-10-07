Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fina Miralles ha estat reconeguda amb el Premi Nacional d'Arts Plàstiques 2025

Sobre l'artista, que viu des de fa uns vint anys a Cadaqués, el jurat ha destacat el seu rol pioner en el marc del feminisme i les postures ecològiques primerenques

L'any passat va participar a l'exposició 'Dilogies alternatives' d'Empordoneses

La relació amb la natura és un dels aspectes del treball de Miralles. A la imatge, 'Translacions. Dona arbre' (1973).

La relació amb la natura és un dels aspectes del treball de Miralles. A la imatge, 'Translacions. Dona arbre' (1973). / Cedida

Cristina Vilà Bartis

Figueres

L'artista Fina Miralles (Sabadell, 1950) ha estat reconeguda amb el Premi Nacional d'Arts Plàstiques 2025 que concedeix el Ministeri de Cultura. Sobre aquesta creadora, que fa uns vint anys que viu a Cadaqués on va decidir instal·lar-se per reorientar la seva vida, el jurat n'ha destacat el "rol pioner" des dels anys 70 "en el marc del feminisme i les postures ecologistes primerenques", tot "reivindicant" la relació entre ésser humà i natura. Com ha avançat ACN, també se n'ha destacat una obra d'iconicitat "molt poderosa" que "prolonga la vigència fins al present", alhora que "una reflexió crítica aguda" de tots els aspectes del poder. El guardó està dotat amb 30.000 euros.

L'obra de Fina Miralles està present a les col·leccions del Museu d'Art de Sabadell, el Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia de Madrid i al MACBA de Barcelona que el 2020 li va dedicar l'exposició Fina Miralles. Soc totes les que he sigut. L'any 2018, Miralles va rebre el Premi Nacional d'Arts Visuals del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de la Generalitat. L'any passat, l'artista va participar a l'exposició Dilogies alternatives d'Empordoneses, a Figueres, i va assistir a una trobada molt especial amb alumnes de batxillerat artístic de l'INS Deulofeu.

