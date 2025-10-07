Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Art

Clàudia Galli i Maria Carreras desvelaran detalls sobre 'La Madona de Portlligat' de Salvador Dalí

La conferència, d’entrada gratuïta, però sota reserva, es fa aquest dimecres 8 d'octubre al vespre al Teatre-Museu Dalí de Figueres, i és la primera d'un cicle de xerrades entorn aquesta gran obra del pintor figuerenc

'La Madona de Portlligat' de Salvador Dalí, al Teatre-Museu Dalí de Figueres.

'La Madona de Portlligat' de Salvador Dalí, al Teatre-Museu Dalí de Figueres. / Mar Duran

Redacció

Figueres

Clàudia Galli i Maria Carreras, integrants del Centre d’Estudis Dalinians, oferiran la primera conferència del cicle que acompanya l’exposició La Madona de Portlligat. Una explosió onírica que han coordinat. L’acte tindrà lloc al Teatre-Museu Dalí de Figueres, aquest dimecres, a un quart de vuit del vespre, i, tot i que l’accés és gratuït cal reservar.

Les dues especialistes tenen previst fer una aproximació a aquesta obra icònica de Dalí, que actualment s’exhibeix a la Sala de les Lògies, i la concepció de l’exposició. Així, es parlarà sobre el context creatiu de l’artista i de la cronologia i les exposicions on s’ha pogut veure La Madona de Portlligat. Es completarà amb una descripció i anàlisi de les fotografies de la Revista Life, que s’exposen al museu, sobre el viatge que va fer l’obra des de Portlligat fins a Nova York, el 1950.

