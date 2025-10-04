Teatre
D'actuar a Jordània davant infants orfes palestins i sirians a fer-ho a Figueres: el viatge ple d’emocions i compromís de Campi Qui Pugui
Aquest diumenge 5 d'octubre, a la Sala La Cate, la companyia representa Matres, una obra que aborda, amb sensibilitat i bellesa, com els infants viuen la mort del pare o la mare per malaltia, una temàtica poc tractada per les arts escèniques
"Va ser molt bèstia veure les cares dels nens en arribar, sobretot els més grans. A poc a poc anaven somrient i, al final, va ser una festa". Així d’emocionada descriu l’actriu Cristina Garcia, integrant de la companyia Campi Qui Pugui, la primera actuació solidària que van oferir, la setmana passada al Children’s Museum d’Amman, a Jordània, dins l’Alwan International Children’s Festival, davant un miler d’infants palestins i sirians que viuen a camps de refugiats i orfenats arreu del país. Tots ells venien a gaudir de l’espectacle de carrer Rats, una versió especial del conte popular El flautista d’Hamelín, així com d’altres muntatges programats de tres companyies més catalanes i també europees com Bucraá Circus, el pallasso Karcocha, Archibal Caramantran o WonderWalks. Al mateix temps, havia de participar l’Escola de Circ de Palestina, però el tancament de la frontera ho va impedir, i uns titelles de fil fets amb material reciclat de l’artista Mahdi Karera de Gaza que es preserven miraculosament a Jordània.
Aquest festival a Jordània, creat el 2022 per fer accessible la cultura a la infància, s’ha recuperat després d’un any sense fer-se a causa del conflicte a Gaza. Allò que van fer els organitzadors va ser treballar amb el Conservatori Nacional de Música Edward Said impulsant l’Alwan Gaza, un programa d’entreteniment per a nens en zones desplaçades que combina teatre de carrer, actuacions musicals, titelles, circ i molt més. Així, durant dos mesos i mig, aprofitant una treva temporal, Alwan Gaza va dur alegria a milers de nens traumatitzats per la guerra.
És el primer cop que la companyia participa en una experiència que combina feina i solidaritat. A banda de l’actuació al Children’s Museum, tots els grups van actuar en zones rurals per fer arribar la cultura a altres sectors desfavorits. Campi Qui Pugui ho va fer a Tafila, al sud. "Sempre havíem volgut fer això, però encara no s’havia donat el cas. I si ja té sentit fer els nostres espectacles a qualsevol lloc i estem molt convençuts del que fem, aquí està agafant una magnitud..., és molt emocionant", afegeix.
Matres fusiona sensibilitat i bellesa parlant
Si la setmana passada Campi Qui Pugui va ser a Jordània, aquest diumenge a les sis de la tarda la companyia s’atura a La Cate de Figueres per donar vida a Matres, un espectacle amb altes dosis de sensibilitat, un punt d’humor i gran bellesa, que acumula molts premis des de la seva estrena, fa un any, al Festival de Tàrrega. Matres neix d’una experiència molt íntima d’un dels membres del grup, Jordi Pedrós, qui va perdre la mare per malaltia quan era un nen de deu anys. Feia molt temps que Pedrós volia dur-la a escena perquè "és l’espectacle que li hauria agradat veure quan era petit i saber que no era l’únic nen del món a qui se li havia mort la mare". De fet, cada any a Espanya 15.000 infants de mitjana perden la mare o el pare per malaltia, malgrat tot, les arts escèniques poques vegades afronten aquesta temàtica, potser perquè "com és en directe arriba d’una manera molt forta i fa una mica de por tractar-lo". La companyia, però ha estat rigorosa assessorant-se amb psicòlegs "per trobar el to" de l’obra que "retrata com és créixer amb una malaltia al costat i com aquesta es converteix en una cosa quotidiana". Cristina Garcia assegura que l’obra no fa patir, que "els infants ho reben d’una manera molt agraïda quan els hi parles amb normalitat i els tractes com a persones amb la capacitat d’emocionar-se". També amb curiositat i tranquil·litat perquè saben que és ficció. Matres "ens ve a mostrar que en aquesta vida ens passen coses, no totes bones, però que formen part d’ella, que sempre hi ha llum i que les coses bones passen per damunt dels mals moments".
Matres atrapa des del primer moment amb una escenografia de creació que rememora, des del punt de vista d’un infant, fragments dibuixats de records, així com un treball amb titelles, que representen al protagonista des que és infant fins que es fa gran. A l’obra també hi ha actors que utilitzen màscares que afegeixen un punt de màgia. Aquest recurs, diu Cristina Garcia, "ens ha permès posar distància" i, al mateix temps, que actors joves representin els tres personatges femenins amb els quals creixerà en Jordi: la mare, l’àvia i la tieta. Això també els ajuda a introduir el tema de les maternitats compartides, "un homenatge a la generació de dones que ens han criat", comenta Garcia que no pot oblidar encara ara l’emoció que van viure durant l’estrena a Tàrrega davant un públic conegut. "No saps mai com rebrà la gent un nou espectacle, no hi ha una fórmula màgica, però escoltar com la gent deia que Matres no parla de la mort sinó de la vida va ser preciós perquè era el que preteníem".
