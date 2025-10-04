Patrimoni
Atrium Artium: de convent i escola a esdevenir un espai consagrat a l'art, el diàleg i la pau, a Cadaqués
Sota l’església de Santa Maria s’amaga l’esquelet d’un edifici propietat de la parròquia que vol tornar a ser útil, un "atri de les arts, del viure i conviure" en ple segle XXI
L’any 1878, la Congregació de les Hermanes Dominiques de l’Anunciata es van establir a Cadaqués en un edifici sota l’església de Santa Maria. Allà, les monges vivien i impartien classes, en un altre edifici a tocar, a nenes de famílies poc afavorides. També atenien nens en un parvulari, entre ells qui fou alcalde de Cadaqués, Isidre Escofet, i el llibreter i home de lletres, Heribert Gispert. Les monges van restar-hi fins al 1936 quan va esclatar la guerra civil i, posteriorment, l’edifici es va transformar en pisos socials. El 2005 va quedar tancat, oblidat i "amb perill d’ensorrar-se" fins abans de la pandèmia quan el Bisbat de Girona va impulsar una intervenció d’urgència per "consolidar l’estructura i fer una neteja d’elements que s’havien anat afegint". Ara s’ha fet un pas més i la parròquia, com a propietària, amb mossèn Jaume Angelats al capdavant, en col·laboració amb veïns de Cadaqués, volen que esdevingui un espai consagrat a tot l’espectre de les arts, no només la cultura "sinó a l’art de viure i conviure" abraçant "totes les sensibilitats actuals". L’han anomenat Atrium Artium, "un atri de les arts".
L’amplitud de l’espai, on les monges tenien el convent, sorprèn. Ubicat sota una de les capelles de l’església, l’anomenada capella fonda habilitat per fer meditació, està dividit en dos nivells amb una columna central que sosté un deambulatori. El primer nivell que es troba baixant és gran com la capella i connecta amb una edificació que es va construir a mitjan segle XIX com a aula de l’escola de les dominiques. Tot i que el 2016 es va fer un acte de memòria històrica recordant el pas de les Hermanes per Cadaqués i aleshores molts cadaquesencs i antics alumnes ja van visitar aquest indret, aquest passat cap de setmana, alguns assistents al tercer cicle de cinema experimental i alternatiu Arxipèlag van reviure l’emoció d’entrar-hi per primer cop i ser testimonis de les possibilitats d’aquest espai malgrat la seva estructura força precària. Èrika Prüfert, cocreadora del cicle juntament amb Maria Fonti i Maria Roca-Sastre, explica que cada any miren de fer algunes projeccions en llocs diferents. L’any passat, per exemple, va ser al Corral de la Gala i enguany han optat per aquest espai de la parròquia. Prèviament, hi han fet una neteja a fons "perquè estava molt abandonat" i han instal·lat pantalla i cadires. Tenint en compte que Cadaqués no té cinema, aquest cicle ha anat creixent en una aposta "per la qualitat i per generar diàleg; són pel·lícules que no et deixen indiferent".
Mossèn Angelats és conscient que aquest primer acte serveix "per donar a conèixer i recuperar aquests espais" que són de la parròquia i, per tant, "oberts a tothom i al servei del poble, tot i que no són patrimoni d’una entitat", però afegeix "s’hi podran acollir iniciatives sense entrar en competència amb cap altre espai sinó tenint una relació de complicitat i sinergia". Angelats descarta que Atrium Artium esdevingui un museu si no que la voluntat és que sigui un "lloc versàtil i dinamitzador per fomentar la cultura, l’educació, el diàleg i la pau, valorant molts elements que actualment estan en crisi".
Amb la garantia de seguretat certificada per l’Ajuntament, el cicle Arxipèlag no serà l’última proposta que tingui lloc a curt termini a Atrium Artium. De fet, del 9 al 26 d’octubre ja s’ha previst que aculli una exposició del fotògraf francès Julien Mignot, que combina contemplació i experimentació, dins el 9è InCadaqués Photo Festival. El pas següent, però serà la recerca de finançament per completar la rehabilitació per fases. "Ja es trobarà la manera que hi hagi gent que s’interessi a col·laborar i fer possible portar tots aquests espais al segle XXI", confirma mossèn Angelats del tot esperançat.
