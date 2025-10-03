Música
El grup Novum Organum escull la Basílica de Castelló d’Empúries per estrenar nou espectacle escènic
Ultreia et suseia recrea una celebració de vigílies de pelegrins i joglars al final d’una etapa del Camí de Santiago/Sant Jaume/Saint Jacques durant l’Edat Mitjana
L'actuació forma part del 10è cicle de música antiga i medieval So de Lonh, que es fa el cap de setmana i que inclou un altre concert de Locus Desperatus
La Catedral de l’Empordà acull en primícia l'estrena del nou espectacle escènic, Ultreia et suseia, del grup Novum Organum, sota la direcció de Marcel Leal, aquest diumenge 5 d’octubre a les cinc de la tarda. La proposta, que recrea una celebració de vigílies de pelegrins i joglars al final d’una etapa del Camí de Santiago/Sant Jaume/Saint Jacques durant l’Edat Mitjana, s'inclou dins el Xè cicle de música medieval So de Lonh.
A Ultreia et suseia, l’espectador es converteix en pelegrí i els músics en joglars que apareixen per amenitzar la vetllada dels fidels a la Basílica on van a passar la nit, una vigília que es celebra entre l’ofici de completes i, per tant, moment en què els monjos es retiren a dormir, fins l’ofici de matines, just abans de l’alba. La reconstrucció històrica musical que ha exigit l'espectacle s’ha portat a terme a partir de fonts documentals com el Còdex Calixtinus de Santiago de Compostel·la o el Llibre Vermell de Montserrat, entre altres.
El cicle So de Lonh, però s'inicia aquest dissabte, a les set de la tarda, amb l'actuació del grup Locus Desperatus, que presenta Quan florist la violete. L’amor cortés al còdex Montpellier. Locus Desperatus és una formació creada per Oriol Casadevall i Meritxell Genís fa onze anys, especialistes en polifonia del segle XIV i XV, italiana i francesa.
Les entrades ja són a la venda al preu de 5 euros i es poden adquirir al web de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries o, físicament, a les oficines de Turisme de la vila i Empuriabrava.
