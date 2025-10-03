Entrevista | Alverd Oliva Músic, cantant i compositor
Alverd Oliva: “A 'Flor de nit' hi ha tristesa, però també un punt d'esperança nocturna”
El músic i cantant figuerenc crea cançons des d’una emoció compartida; les vuit últimes han pres vida al disc Flor de nit que aquest dissabte 4 d'octubre presenta en un concert en directe a la Sala La Cate, a Figueres
Després de viure dues dècades a Girona, el músic i cantant Alverd Oliva (Figueres, 1980) retorna a casa, a l’Alt Empordà, territori del qual es confessa enamorat, establint-se a Vilarig on ha arribat "portat per la vida i l’amor" i on ha trobat "el silenci" per compondre música. En el concert que oferirà aquest dissabte a Figueres, interpretarà íntegre Flor de nit, el seu segon disc, i hits del primer, Fusta de cor. Oliva adverteix que serà "un directe enèrgic", generant complicitat amb el públic i, per descomptat, festa.
A Figueres va començar tot?
Sí, des de ben jove, als 14 anys, que vaig començar a fer música amb un grup d’amics. És quan es va formar Empordà Rock i vam començar a fer concerts amb gent de l’Empordà. Als vint anys vaig marxar a estudiar a Barcelona al Taller de Músics i després ja em vaig ubicar a Girona on he passat vint anys.
Flor de nit arriba després de set anys del primer disc Fusta de cor.
Ja en tenia ganes, però com que treballo també d’arranjador d’altres artistes, sovint costa trobar temps pel meu projecte. Tot i coincidir amb l’arribada a Vilarig, feia anys que hi treballava a cocció lenta.
Percep canvis substancials?
Hi ha un punt de maduresa compositiva diferent, lògicament, però la novetat és que, per primer cop, publico dues cançons en castellà que m’han obert la vena compositiva en aquesta llengua. El disc segueix una mica la mateixa onda que el primer, però potser és un pèl més fosc. És un disc bastant nocturn, perquè és molt introspectiu. Hi ha tristesa, però també un punt d’esperança com aquesta flor de nit que, malgrat ser nit, alguna cosa reneix. És una esperança nocturna.
Com és el seu procés de creació?
Aquest disc l’hem produït a quatre mans, és a dir, hi ha quatre cançons que les ha produït Enric Teruel i les altres quatre ho he fet jo, també gravat i, fins i tot, mesclat. Amb Fusta de cor vaig comptar amb un tècnic de so, Carles Xirgo, però amb aquest m’he ficat en el món de la gravació i producció i això fa que me’l senti molt meu perquè, al final, la majoria d’instruments també els he gravat jo, menys les cordes fregades i algunes veus, tres cantants que han col·laborat. La resta és tot handmade i per això m’ha dut més temps perquè he hagut d’aprendre bastant. Els quatre temes que he produït (Vius, Avui sí, Temporal i Un día dije adiós) estan fets a casa i els altres a Girona. Lleters i músiques són totes meves menys Un día dije adiós que la lletra és de Judit Densalat que em va agradar molt i vaig musicar.
D’on beuen aquestes lletres?
Són totalment autobiogràfiques. Puc compondre quan estic bastant malament emocionalment. Compondre és molt curatiu, perquè la música arriba a llocs interns on no arriben altres coses. A mi m’ajuda molt en moments que estic fotut i moltes cançons parlen de processos complicats. Tinc ganes en un futur de fer-ho quan estic més alegre, però aleshores no em tanco a l’habitació. Quan estàs sol i si, a més, estàs trist... La tristesa té una profunditat i una bellesa brutal i compondre és una arma d’autocuració que m’ha ajudat molt. A Fusta de cor hi havia el tema Content que reflexiona sobre la idea que has de lluitar-ho cada dia per estar content. A mi m’ha ajudat i a altra gent, també.
Ajudar els altres pot compensar crear durant els mals moments.
Sí, però en aquest país es fa molta cultura d’oci i diversió i a la gent li costa entrar en temes més introspectius. També els concerts han de ser en espais més concrets. A vegades penso que estaria bé fer una música més lúdica, però també soc sincer amb què em surt. Per a mi, l’important és que hi hagi una autenticitat, que el que expliquis sigui veritat. El pròxim disc, que ja estic pensant, serà bastant més lluminós.
"Compondre és molt curatiu, perquè la música arriba a llocs interns on no arriben altres coses"
I compondre en castellà...
Vaig fer un curs de composició amb la cantant colombiana Marta Gómez, que era en castellà i em va motivar. No ho havia fet mai i va ser com posar una llavor. Tinc més temes, però de moment n’he posat dos al disc nou. Ho he fet amb ganes perquè el castellà obre més pel que fa al públic, pot arribar més lluny, i la veu agafa una altra sonoritat, com si fos un altre instrument.
Respecte a l’estil, creu que el té consolidat o continua provant?
A Flor de nit hi ha una mica d’electrònica, però la meva música sol ser bastant orgànica i molt emocional. També m’agrada molt la corda fregada i, des del principi del projecte m’acompanya Albert Dondarza, un violinista d’Olot. Per això anomeno el meu estil folk atramuntanat perquè els temes els componc amb guitarra acústica, instrument harmònic central del folk americà, i té aquest aire de folk, però a vegades se’n va a banda sonora, blues, reggae, pop, com pinzellades d’altres estils, però amb un nucli central de folk. És molt personal, fet a la meva manera. He treballat amb molts altres artistes i bandes, estic amb un tribut a Marley i he tocat molts estils i no n’hi ha cap que em convenci com per quedar-m’hi, però sí que he de fer el meu propi estil que és aquesta amalgama, música tranquil·la per a tots els públics que parla de coses que ens passen a tots.
