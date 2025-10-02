Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Literatura

Núria Esponellà presenta 'Amb els pits a l’aire' en unes jornades a Torroella de Fluvià

Aquest llibre és el testimoni de l'autora després de rebre el diagnòstic de càncer de mama

L'escriptora Núria Esponellà.

L'escriptora Núria Esponellà. / Marc Martí

Redacció

Redacció

Torroella de Fluvià

L’escriptora i poeta Núria Esponellà té previst presentar, en conversa amb José Luis Regojo, el seu últim llibre, Amb els pits a l’aire (Columna), aquest divendres a les set de la tarda, a les Jornades Culturals de Torroella de Fluvià que se celebren aquest cap de setmana. Amb els pits a l’aire és un llibre que emociona i reconforta, el testimoni de l'autora després de rebre el diagnòstic de càncer de mama, un fet que sacseja la seva vida, però no l’enfonsa: l’obliga a mirar endins, a escoltar el cos, a reconciliar-se amb el pas del temps, amb la feminitat viscuda i amb la natura que la sosté. Amb els pits a l'aire és molt més que el testimoni d’un procés de malaltia: és una celebració honesta de la vida, del coratge de despullar-se, d’acceptar-se i de reconnectar amb el que és essencial. La presentació del llibre que farà a Torroella de Fluvià és de les primeres que farà Núria Esponellà a casa, a l’Empordà. Posteriorment, té previst passar per Figueres ( 22 d'octubre) i a Cabanes (5 de novembre).

D'altra banda, Núria Esponellà també participarà, just després de la presentació, en una lectura en diverses llengües al costat de Ferran Fernández, Jorge León Gustà, Bill Bain, Tom Ballard Michael Bunn, i altres autors, a la sala de Ball. L’endemà dissabte, a dos quarts d’una del migdia, s’inaugurarà una exposició dels artistes Fernando Guarch, André Liebscher, Ailish Maher i Anna Muñoz i, per tancar, a les nou del vespre hi haurà ball a ritme de blues amb The Bluesters2.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents