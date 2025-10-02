Festival
Liberisliber de Besalú es manté com a refugi del pensament crític
Setanta-tres editorials independents participen, aquest dissabte i diumenge, en la 14a edició d’una de les fires més apreciades per editors i lectors i que inclou un programa molt sòlid
Setanta-tres segells editorials, dos d’ells altempordanesos (Cal·lígraf i WunderKammer) participen a Liberisliber, el festival-fira de l’edició independent per excel·lència al país que es fa aquest cap de setmana a Besalú i que enfila la 14a edició sense massa novetats, però amb un programa sòlid amb perles delicatessen com un taller d’il·lustració botànica amb Gala Pont o un altre d’eines poètiques amb Josep Pedrals, presentacions performatives amb Joan-Lluís Lluís, converses sobre gèneres literaris, recitals -un d’ells amb la figuerenca Àngels Bassas-, teatre de carrer, visites guiades, premis i concerts, a destacar un amb Guillamino.
"La fira és tornar a la presencialitat i parar-te a llegir d’una manera concentrada, és el que perseguim, que la fira es percebi com un refugi", assegura el director Miquel-Àngel Codes. Això queda palès amb una programació que pren com a base la "col·laboració" amb les editorials i que es tradueix, per exemple, en el contingut dels diàlegs enguany dedicats a reflexionar entorn el concepte canvi: des del repte de canviar de llengua i escriure en una que no és la materna, fins a canviar de gènere literari -participarà l'escriptora i editora empordanesa Elisabet Riera- o, fins i tot, de parella afectiva en un temps en què "el concepte romàntic de l’amor s’està desconstruint".
La fira tindrà altres moments especials com la presència diumenge de la filla de Paco Candel, María Candel, qui conversarà sobre qui era i què escrivia el seu pare amb el periodista i traductor d’un llibre de Candel, Gerard Bagué i l’editor de Lapislàtzuli, Joan López de Viñaspre, que treballa en la publicació d’una antologia de contes de l’autor. Codes també destaca el suport que donen a nous projectes editorials, enguany donant un altaveu a Ressò i Como Ediciones que aposten per construir un catàleg dedicat al pensament crític i les arts visuals.
Foment de la lectura
D’altra banda, els promotors de la fira continuen treballant en projectes de prescripció lectora, un tema que els preocupa i que esperen vegin la llum aviat com ara un receptari de foment de la lectura dirigit tant a professorat com a pares perquè "tinguin un recurs molt senzill i àgil". Codes recorda que està comprovat que llegir aporta molts beneficis a la persona i que ells volen "posar aquest gra de sorra" i fer-ho amb el suport d’il·lustradors, una figura "molt tocada de mort per la IA" i que ells defensen.
