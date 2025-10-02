Festival
El Festival Perelada conquereix Roma amb una edició extraordinària
El Palazzo di Spagna va ser l'escenari de la inauguració a la qual van assistir, entre altres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'ambaixadora d'Espanya davant la Santa Seu, Isabel Celaá
El Palazzo di Spagna, seu de l'ambaixada d'Espanya a Roma, va ser l'escenari, aquest passat dimecres, de la inauguració de l’edició extraordinària del Festival Perelada a la capital italiana, organitzada amb motiu del Mil·lenari de Montserrat i com a preludi del 40è aniversari del festival. L’esdeveniment va comptar amb la presència de destacades personalitats institucionals i religioses, entre elles Isabel Celaá, ambaixadora d’Espanya davant la Santa Seu; Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya; Ramon Espadaler, conseller de Justícia i Afers Religiosos de la Generalitat; el Pare Manel Gasch i Hurios, abat de Montserrat; el Pare Bernat Juliol, comissari del Mil·lenari de Montserrat; Miquel Brugat, alcalde de Peralada; Eduardo Aznar, cònsol general d’Espanya a Roma; el Pare Ignasi M. Fossas, Abat President de la Congregació Sublacense Cassinesa OSB, així com representants de l’Ambaixada d’Espanya a Itàlia i representants de la Sobirana i Militar Ordre de Malta.
La vetllada va consistir en dos concerts que van posat en relleu el diàleg entre tradició i modernitat. El quartet de saxòfons Kebyart va obrir la sessió amb La Grande Bellezza, un programa que va transformar Stravinsky, Vivancos i Rota en un viatge sonor entre la memòria i la creació contemporània. Tot seguit, l’orquestra barroca Vespres d’Arnadí, sota la direcció de Dani Espasa i amb Farran Sylvan James com a concertino, va presentar Corelliana, un homenatge a Arcangelo Corelli i als grans mestres del concerto grosso.
El concert inaugural va tenir lloc en un dels espais més simbòlics de la diplomàcia i de la història cultural de Roma: el Palazzo di Spagna, ubicada davant la Santa Seu i l’Ordre de Malta, que conserva un ric patrimoni artístic i arquitectònic al cor de la Piazza di Spagna.
La programació del Festival Perelada a Roma continua aquest dijous 2 d'octubre a la Reial Acadèmia d’Espanya amb la conferència Mil·lenari Montserrat: de Terradellas a Vivancos, a càrrec del Pare Jordi-A. Piqué, monjo de Montserrat i prior de Montecassino, Sergi Casademunt i Fiol, músic i musicòleg, i del compositor Bernat Vivancos. La xerrada vol ser una reflexió sobre la continuïtat musical entre generacions, la tradició benedictina i l’esperit creatiu. A la tarda, a l’església de San Pietro in Montorio, tindrà lloc el concert Terradeglias a la Ciutat Eterna, dedicat al compositor Domènec Tarradellas (1713-1751), una de les figures cabdals del barroc europeu. El concert comptarà amb la soprano Sara Blanch, el grup vocal Cantoría i l’orquestra Vespres d’Arnadí sota la direcció musical de Dani Espasa.
