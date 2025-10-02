Música
Els empordanesos Banda Neón té un nou èxit després de convertir 'Es busca catalanet' en una de les cançons de l'estiu
El grup de versions publica un segon tema propi motivat per la bona rebuda del primer, el cinquè en català més radiat a les emissores del país
Jordi Roura
Banda Neón, un dels grups gironins més de moda, amb més de 70 concerts aquest any a les festes majors, ha viscut un estiu "molt màgic" gràcies a la rebuda del seu primer tema propi, Es busca catalanet. Fins ara el conjunt liderat per Sergi Bagó se centrava en les versions, però l'èxit del seu primer single, que no havia de tenir continuïtat, ha propiciat que n'hagin publicat un segon. Porta per títol Guapíssima, i segons l'autor, "és una cançó que parla d'amor des d'un punt fresc i divertit, a partir de les floretes, o piropos, que pots dedicar a una persona que t'agrada o de la qual n'estàs enamorat". "Es busca catalanet" va ser una de les cançons de l'estiu passat i es va convertir en la cinquena en català més radiada a les emissores del país.
Gran rebuda
"Mai havíem tocat un tema propi enmig de les nostres habituals versions i la resposta del públic ha estat increïble, hem notat la seva estima i ens ha transmès coses que mai havíem sentit, com ara que la gent canti una cançó teva", detalla Bagó. Tota "l'energia" que els ha donat el públic amb aquesta càlida rebuda a Es busca catalanet l'han fet servir "per escriure i compondre" més temes. Es va acabar l'estiu i ja en tenien un parell més sobre la taula, un d'ells, aquest Guapíssima que ben aviat també començarà a sonar a les emissores catalanes. "Ha agradat molt i després de l'èxit de l'anterior, ens han confirmat que també la posaran", subratlla amb un somriure.
"Guapíssima" va sortir "amb una guitarreta, i per això també té aquest punt de rumba catalana. Catalanet era més pop rock i aquesta sona més a rumba-pop. És una cançó que ha sortit de la motivació i la felicitat que la gent ens ha transmès aquest estiu. No ens esperàvem aquesta rebuda, ara és com 'guau, que em dius?, les nostres cançons s'estan escoltant i la gent se les sap!", reflexiona el líder de Banda Neón. Segons el líder del grup "la proposta de fer un tema propi ha anat més enllà del que ens pensàvem, per poc que hagi sigut no esperàvem aquesta rebuda i això ens ha fet publicar una segona cançó i ens ho ha fet passar bé i gaudir al màxim el procés".
Sergi Bagó, productor musical, compositor per a grups i artistes com Buhos, Strombers o Samantha, va crear Banda Neón el 2017 després de ser un fervent admirador de grups de versions com Hotel Cochambre i, en particular, el seu líder, Benito Inglada. Es busca catalanet va ser el seu primer tema propi i a l'estiu ha arrasat a les ràdios i també en plataformes com TikTok i Instagram. Aquest estiu han fet una setantena de concerts per tot Catalunya (aquest dissabte actuen a Medinyà) i a la bona rebuda habitual hi han afegit l'entusiasme de la seva primera cançó pròpia que, de moment, tindrà continuïtat.
