Festival
Lluís Roura pintarà una obra de Sant Pere de Rodes per finançar un documental sobre la mítica Bíblia de Sant Pere
El projecte audiovisual l'impulsa l'associació Amics de Sant Esteve de Pedret i Marzà i es va anunciar durant la celebració del segon Festival Internacional Pedretfolk
La història de la mítica Bíblia de Sant Pere de Rodes centrarà un documental que impulsarà l'associació Amics de Sant Esteve de Pedret i Marzà. El projecte, que es durà a terme l'any vinent, es va donar a conèixer durant l'acte inaugural del segon Festival Internacional Pedretfolk, celebrat a Pedret i Marzà aquest passat cap de setmana. "El documental unirà la pintura, la història, la música, el cinema i el teatre", explica Jaume Simon, president dels Amics de Sant Esteve qui va avançar que entre l'elenc d'actors hi haurà el forense Narcís Bardalet, que interpretarà a l'Abat del monestir de Sant Pere de Rodes on la Bíblia va ser il·lustrada al segle XI, i el pintor Lluís Roura, que es posarà a la pell d'un dels monjos benedictins, també il·lustre pintor a l'època. Durant l'acte, el mateix pintor va explicar que, amb el propòsit de col·laborar i donar suport a la producció del documental, pintarà una obra de Sant Pere de Rodes, dedicada especialment al documental i que cediria a l’entitat sense ànim de lucre. La Bíblia, actualment, està dipositada a la Biblioteca Nacional de París, tot i que la biblioteca del Port de la Selva preserva una edició en format digital.
D'altra banda, aquesta segona edició del Pedretfolk, farcida de música, danses i balls folks i tradicionals catalans i organitzada per l'Ajuntament de Pedret i Marzà, ha deixat imatges molt singulars com ara l'actuació de l'Esbart Rosa d'Abril de Castellterçol interpretant el ball del Ciri de Castellterçol. Jaume Simon, fill de Castellterçol i artífex que aquesta actuació fos possible, va mostrar-se gratament agraït: “Avui he vist complert un somni per fer-me reviure l’infantessa, doncs del Cor de Catalunya, del poble d’en Prat de la Riba, al cor de l’Empordà Pedret i Marzà".
També cal destacar l’espectacular concert ofert pel mestre occità de viola de roda Guilhem Desq, el folk català de Brunzit, i el trio Nicoli, Prats i Montanari, que va permetre al públic endinsar-se en un folk més oriental. A més, el festival va incloure una visita guiada que va tenir molt bona acollida, un mercat d'artesania i una trobada de violes de roda que va tenir un gran èxit de públic. A destacar la presència del duduk armení de Toni Parès, Enric Moratò a la viola de roda i l’acordió, Felip a la guitarra i Josep Guanter a la percussió que, en paraules de Jaume Simon, "van fer que la gent, al final de la Jam Session, s’aixequesin de la cadira per participar de la darrera cançó tots junts".
- Una òliba travessa 310 km de Saragossa fins als Aiguamolls de l’Empordà en “un viatge poc habitual”
- Sonia López Iglesias, especialista en adolescència: 'No li diguis mai al teu fill que t’avergonyeix la música que escolta
- Investigadors del sistema català de ciència alerten a Figueres de l’augment dels trastorns mentals per la situació socio-geopolítica
- L’Oncolliga rep una donació inesperada de 10.275 euros del Casal Cultural del Port de Llançà
- La disputa per la propietat de l'empresa del matrimoni que es va suïcidar al Port de la Selva acaba als jutjats
- FAADA denuncia que encara hi ha un gos maltractat al terreny de Figueres on ja se'n van rescatar quatre la setmana passada
- Mor una dona de 91 anys després d'una caiguda en un portal del carrer Muralla de Figueres
- Detenen dos homes per robar un patinet elèctric amb violència a Figueres