Patrimoni
La conservadora-restauradora Mercè Roca estudia com reaprofitar els residus de les excavacions al jaciment de Vilanera
L'especialista valenciana acaba de guanyar la tercera Beca de Tardor de ciències i ciències socials de l’Escala amb el projecte Entre murs per la conservació del jaciment
Era l’any passat quan la conservadora-restauradora Mercè Roca Cabedo (Vila-real, 1998) visitava, per primer cop, el jaciment ibèric de Vilanera, a l’Escala. Després de treballar amb l’equip d’arqueòlegs i al costat d’altres alumnes voluntaris com ella i fer estudis previs per veure l’estat de conservació de les restes va adonar-se "del potencial" d’aquest assentament. Animada per la directora de les excavacions i professora de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Ana Delgado, i amb la voluntat de contribuir des del seu camp d’estudi, es va presentar a la convocatòria de la 3a Beca de Tardor de ciències i ciències socials de l’Escala i va guanyar amb el projecte Entre els murs enfocat en la conservació del jaciment. Durant els tres mesos que residirà a la Casa Forestal de Sant Martí d’Empúries, Mercè Roca "prioritzarà tota la feina" in situ mentre que la resta de l’any continuarà, ja al laboratori, estudiant els diferents àmbits que contempla el projecte fins a concloure la memòria.
La investigació de Mercè Roca s’insereix en el projecte del Grup de Recerca d’Arqueologia Mediterrània: Connexions, Materialitats i Escriptura (GRACME) de la UPF, Paisatges de contacte i comunitats rurals en l’entorn d’Empúries (segles X-II aC), amb Ana Delgado com a investigadora principal i en equip amb Mateo González i Margalida Coll. El projecte té com a objectiu analitzar les dinàmiques que van experimentar els paisatges, les pràctiques i les vides socials de les comunitats que van ocupar l’entorn del paleoestuari emporità durant el primer mil·lenni aC. La recerca que engega ara Mercè Roca, formada a la Universitat Politècnica de València, enllaça amb la temàtica de la seva tesi doctoral, que duu a terme a l’Institut Universitari de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València, dedicada a estudiar com fer morters de terra amb additius d’origen natural, com fibres i olis vegetals, per aplicar a la restauració i conservació dels murs i que ja va desenvolupar en un altre jaciment, Sant Jaume d’Alcanar, al Montsià. L’objectiu a Vilanera també seria "aprofitar la mateixa terra que es genera durant l’excavació i que esdevé residu -retirat o llançat a la muntanya- i reutilitzar-la com a morter al lloc on en algun moment va formar-ne part". Cal, però, explica Roca, "reforçar-lo" amb altres materials de rebuig, per exemple, de la indústria tèxtil com fils o fibres i copsar les possibles limitacions i efectuar les correccions que garanteixin l’òptim resultat en l’aplicació.
El primer pas, doncs, és "constatar quins materials constructius originals queden a Vilanera i en base això fer una descripció aproximada de què podrien utilitzar tenint en compte el factor de l’entorn i veient quins serien els potencials additius del lloc per intentar adaptar-se" sense oblidar que "cada terra té unes característiques químiques i mineralògiques diferents". Mercè Roca admet que el turó de Vilanera li va cridar l’atenció perquè "la terra és molt semblant a la sorra de platja".
Referents a altres punts del planeta
Respecte a aquest tipus de restauracions existeixen referents a països de Centreamèrica i Sudamèrica on continuen reproduint els mètodes usats per civilitzacions anteriors: "Tenen més naturalitzada la recerca sobre com conservar i protegir aquestes arquitectures de terra". En el cas del turó de Vilanera, els arqueòlegs i tècnics han localitzat bases construïdes de pedres lligades amb algun material argilós o sorrenc sobre les quals podia haver-hi construccions de tapial "que seria com fer uns encofrats, matxacar terra i pressionar-la amb una tova per a construir parets que tindrien palla o altres elements vegetals". Les diferents ocupacions i reaprofitaments només han permès que ens arribin les bases de pedra.
Mercè Roca sent la responsabilitat de la tasca, però també agraïment per haver rebut la beca. Admet que d’aquest tipus de projectes l’atrau l’aprenentatge amb un equip multidisciplinari, "compartir la tasca de conservació, obtenir una visió més holística del jaciment i visualitzar com podia ser la vida en aquell temps". També "poder transferir el coneixement que extraiem per adaptar-lo i que les persones gaudeixin del patrimoni que tenen i esdevinguin uns aliats més de cara a la protecció d’aquests béns culturals"
