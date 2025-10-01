Tradicions
La Colla Gegantera de Peralada comparteix la cultura popular catalana a l’Alguer
La delegació empordanesa ha fet "tornar" Ramon Muntaner a Sardenya, set segles després
La Colla Gegantera de Peralada ha tornat de l'Alguer després d'haver participat, el passat cap de setmana, en les celebracions de la festa major de Sant Miquel, organitzades per la Fondazione Alghero, fent ballar gegants i capgrossos pels carrers de la vila catalana de Sardenya.
Els seus representants expliquen com "en Ramon Muntaner, representat pel gegant de la colla, va tornar simbòlicament a trepitjar terres sardes set segles després, tal com ell mateix va relatar a la seva Crònica". En aquesta ocasió, una vintena de membres de la colla van prendre part en els actes acompanyats per grallers i timbalers, i fent ballar els gegants Ramon Muntaner i Na Mercadera, la cigonya Ganta i els capgrossos de la Nena del Bordell, en Toni del Porquet i l’Oller.
Segons la informació facilitada per la mateixa Colla, l’objectiu de la trobada era enfortir i difondre la cultura popular catalana. La iniciativa, organitzada i promoguda per la Fondazione Alghero, va comptar amb la participació dels Pastorets d’Igualada, la Colla Gegantera del Bisbalet, la Colla Castellera dels Xics de Granollers i la Colla dels Mataresos de l’Alguer.
Intercanvi cultural
La trobada va esdevenir un èxit rotund, marcada per la germanor i l’intercanvi cultural. "Tornem amb molts quilòmetres recorreguts, però amb el cor ben ple", han destacat els membres de la colla un cop arribats a Peralada.
El viatge de l'expedició peraladenca va incloure un desplaçament amb ferri entre el port de Barcelona i Porto Torres per a poder transportar les figures dels gegants i els capgrossos dins del seu remolc habitual.
La Colla Gegantera de Peralada és presidida per Joan Padern Ponsí i ja acumula més de deu anys d'existència. Les colles del Principat van assessorar l'entitat algueresa organitzadora de l'esdeveniment sobre el format de les cercaviles tradicionals i les actuacions castelleres. "Tot va anar fantàstic", destaquen els participants empordanesos, al mateix temps que també celebren "haver pogut intercanviar l'experiència amb les altres colles, tant durant l'estada a l'Alguer com durant el viatge de tornada cap a Catalunya".
