"Volem que els artistes demanin venir al Roig Arena"
Amb una capacitat de 20.000 espectadors i una tecnologia visual i acústica única a Espanya, el nou pavelló de València està a punt per acollir les grans gires nacionals i internacionals
VORO CONTRERAS
El 6 de setembre el Roig Arena va obrir les portes amb un homenatge a Nino Bravo en què van participar una vintena d’artistes davant prop de 16.000 espectadors. D’aleshores ençà, el recinte de concerts finançat per l’empresari Juan Roig, dotat d’una tecnologia visual i acústica única a Espanya, ja ha acollit Camilo, Sebastián Yatra, Manuel Carrasco i els australians Cat Empire, i espera per a l’octubre Quevedo, Joaquín Sabina, La Cabra Mecánica, Monetochka i Roa. Després arribaran tant a la seva pista central com al seu auditori per a dos mil espectadors els espectacles de Raphael, Los40 Music Awards amb Aitana i Ed Sheeran, Anuel AA, Roxette, Bisbal, The Waterboys, Suede, Fito, Mikel Izal, Loquillo, Viva Suecia, Hans Zimmer, Laura Pausini, Dani Martín, Hijos de la Ruina o Pablo Alborán, entre molts altres.
"Ara mateix tenim més de 80 concerts programats, uns 60 d’anunciats, i més de 20 amb totes les entrades esgotades. La resta venen per sobre del 70 o 80%", apunta Pablo Serra, director de continguts musicals i d’entreteniment del Roig Arena. "El nostre objectiu –afegeix– és situar València al mapa, donar-li el lloc que mereix dins de la indústria de la música en directe i convertir-la en una parada imprescindible per als grans artistes nacionals i internacionals".
El mapa de la música
Que no era ja al mapa musical, València? Sí, hi era. Segons la SGAE, el 2023 (últimes dades disponibles) el País Valencià va acollir 5.559 concerts de música popular per a 1,2 milions d’espectadors. A més, els grans artistes nacionals i alguns d’internacionals acostumen passar regularment per la ciutat. No obstant, des dels temps del mític Arena Auditorium, València –i amb la ciutat tot el País Valencià– no tenia cap recinte a cobert específicament dissenyat per atraure solistes i bandes de primer nivell, fet que obligava cada any molts valencians a desplaçar-se a altres ciutats.
El 2018 es va saber que el projecte de Juan Roig de construir un nou pavelló per al València Basket, sobre terrenys cedits per l’Ajuntament, aniria més enllà de l’esport. "Després de guanyar la Lliga el 2017, Roig va voler que el club tingués el seu propi pavelló –recorda Serra–. A partir d’aquí es va fer el salt al concepte d’arena o pavelló: no solament per al bàsquet, sinó també per a la música, altres esports i esdeveniments corporatius. Avui, a més de concerts, ja acollim trobades empresarials, presentacions de productes i congressos... És un espai que genera negoci per a tota la ciutat".
Exemple a Manchester
El Roig Arena va néixer, doncs, amb la música en directe al centre del disseny, un factor diferencial respecte als altres dos grans recintes coberts del país: el Movistar Arena de Madrid i el Palau Sant Jordi de Barcelona. "No venim a competir-hi, però sí que hem tingut l’avantatge de construir un pavelló des de zero –explica Muñoz-. No hem heretat un pavelló esportiu, com passa en molts casos, i això ens ha permès pensar des de l’inici com produir grans concerts, en la comoditat de l’artista i, sobretot, en l’experiència del públic".
Per aconseguir que València disposés d’un pavelló de referència, els responsables del projecte van visitar recintes a Europa i els Estats Units. Però n’hi ha un que, per a Muñoz, es va convertir en model: "Ens hem fixat qui ha fet els millors pavellons del món, però especialment en el Co-op Live de Manchester, que va obrir fa poc més d’un any i ja ofereix una programació espectacular".
Pel Co-op hi passaran aquesta tardor artistes com ara OneRepublic, Lady Gaga, Benson Boone, Haim, Jamiroquai o Ed Sheeran. "Els músics volen anar a Manchester perquè la ciutat és en el circuit internacional –explica Muñoz-. ¿València no hi és? Hi va ser, i ara hi torna a ser. Hem nascut gairebé alhora i ens assemblem en moltes coses".
La comparació amb Manchester és raonable, tot i que ara com ara el cartell internacional del Roig Arena no és tan potent com el del Co-op. Fet que, reconeix Muñoz, molts els han assenyalat, sobretot a les xarxes socials. "Vam començar a programar fins i tot un any abans que el recinte no estigués acabat, i sempre és més fàcil convèncer un artista nacional, que coneix més bé el mercat, que un d’internacional que s’estima més esperar que el pavelló ja estigui rodat –justifica. Ara, amb l’experiència acumulada, entrarem en aquest circuit".
Tot i que manté en secret futurs anuncis per "confidencialitat amb els promotors", Muñoz assegura que ja treballen en la programació del 2027 i que ben aviat revelaran algun gran nom internacional que hi aterrarà. "Els promotors ho saben: no hi ha tants recintes d’aquest nivell i les gires es planegen amb molta antelació", remarca.
La llista de desitjos
Ell mateix, que en el temps de lleure toca la bateria a Humanian –banda valenciana que va telonejar Jesus and Mary Chain al juny en la Marina Nord-, té la seva pròpia llista de desitjos: "M’encantaria portar Metallica, que tornés Depeche Mode, tenir Guns N’ Roses o Dua Lipa... Són artistes que ens donarien un gran impuls per consolidar València en el circuit de concerts".
Per aconseguir-ho, el Roig Arena ofereix als promotors un espai amb zones de producció que agilitzen muntatges i redueixen costos i un espai propi amb oficines i menjador, situat estratègicament al costat de la zona de càrrega i descàrrega i de muntatge d’escenari i també al costat dels camerinos.
A més, el pavelló valencià disposa d’un sistema acústic que garanteix el millor so a gran volum amb un mínim impacte a l’exterior i una capacitat de fins a 20.000 espectadors. I un altre dels grans atractius del nou pavelló valencià, sobretot en una època en què els concerts de les grans estrelles tenen un component visual tan important, és el de la tecnologia d’avantguarda que s’ha incorporat al recinte. Així, la pista central té més de 1.000 metres quadrats de pantalles interiors que garanteixen un impacte visual impressionant en tot moment, així com un videomarcador de 223 metres quadrats i un videowall de 500.
"La nostra feina és facilitar al promotor la tasca de convèncer l’artista –resumeix–. El client final és el promotor: ell paga el caixet, el lloguer del recinte, la comunicació i n’assumeix els riscos. Nosaltres hem de donar-li confiança i seguretat".
Volem que sigui una icona
El Roig Arena no és una promotora de concerts, però tampoc vol ser un simple contenidor musical. "L’espai físic és fonamental, però volem que sigui una icona, com l’Sphere de Las Vegas, al qual els artistes volen anar –respon Muñoz–. Volem que, quan un promotor no inclogui València en una gira, sigui el mateix artista que li digui: “Vull tocar al Roig Arena”. Per aconseguir-ho treballem les relacions amb promotors, agents, artistes i tota la cadena de la indústria".
El Roig Arena assegura un recinte idoni per a grans concerts sota sostre, però serà capaç d’omplir-lo? És l’espai cobert amb més aforament de la tercera ciutat d’Espanya, tot i que amb menys població –i menys públic potencial– que no les seves competidores directes.
"Però sí que hi podem competir –defensa Muñoz-. Hem analitzat d’on ve la gent que ja compra entrades aquí, i hi ha un percentatge molt alt de públic de fora de València. Fins i tot n’hi ha que, tenint un concert a la seva ciutat, s’estima més venir aquí, aprofitar l’avinentesa per conèixer València, disfrutar de la seva gastronomia, de la platja, del clima... i veure el seu artista favorit. Això ens afavoreix. I, a més, els valencians estan responent molt bé".
I això malgrat que el públic local sempre va tenir certa fama de difícil o imprevisible entre els promotors. "És una etiqueta que canvia –assegura Muñoz-. València té ganes i ho demostra. Les xifres ho confirmen". I en posa un exemple: "Les entrades per a Laura Pausini van sortir a la venda la setmana passada i València, on actuarà l’abril del 2026, ja és una de les millors places de tota la seva gira".
- EN IMATGES | Rescaten a Figueres quatre gossos malinois que s'utilitzaven per la criança i venda il·legal de cadells
- Neix el Camí del Manol, una ruta pedalable que uneix set municipis de l’Alt Empordà per impulsar el turisme sostenible
- Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana a l'Alt Empordà
- Un Cavall de Troia a la plaça de l’Ajuntament de Figueres
- El comerç de Figueres com a excusa per parlar de l'Edison
- Una de les mítiques cúpules de la base del Pení de Roses 'reviu' com a magatzem agrícola al poble d'Ollers
- Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses gironines
- L’especulació sense límits a la finca de la Sala Edison de Figueres