Festival
Màgia, il·lusió i humor es fusionen en una gala d'alt nivell, a Figueres
El Teatre El Jardí es va omplir d'un públic amb moltes ganes de passar-ho bé amb l'espectacle principal del tercer Festival Internacional de Màgia
La màgia és la porta d'entrada al món de la il·lusió, al món dels somnis o a un alternatiu "Triangle de les Bermudes" com els va augurar el mentalista Javier Botía, aquest dissabte passat, als assistents a la Gala Internacional del tercer Festival de Màgia de Figueres, celebrada al Teatre El Jardí. "Us tornareu bojos, venen una quantitat d'artistes de l'estranger i, fins i tot, d'Espanya", els avançà amb humor. "Serà una gala brutal", va assegurar l'artista. Botía no errava perquè l'espectacle que va unir, en un mateix escenari, mags i magues de diferents disciplines i de diversos racons geogràfics va aconseguir convèncer a la platea, va aixecar aplaudiments i riallades i va generar complicitats, però, sobretot, va fer creure que la fantasia encara és possible.
La maga Violeta Zheng, de Xina, va ser la primera a aparèixer, en solitari, a escena. Sota la penombra, amb un joc molt poètic de mocadors voladors. "És una màgia exquisida", reconegué Javier Botía a l'hora de presentar Zheng qui, a més, va encisar amb diferents canvis de vestuari dalt de l'escenari. Tot seguit, va ser el torn de la parella catalana Ramó & Alegría amb un dels números més dinàmics de la vetllada. Especialistes en grans il·lusions van recrear una lluita còmica i esbojarrada dalt de l'escenari amb un mag pretensiós i una companya que es rebel·la trencant els estereotips i els rols que s'han anat perpetuant dins l'art de la màgia.
Més tard, va fer acte de presència el Rei dels Ocells, Hakan Berg, arribat des de Suècia, amb un número surrealista on ocells sense bateries i cordes impossibles de tallar prenien el protagonisme. Tot seguit, seria el reconegut mag Miguel Muñoz, de Madrid, Premi Frakson al millor mag el 2010, qui sorprenia al públic amb un número impressionant passant l'aigua del seu estat líquid a sòlid i a la inversa només amb les mans. Per tancar l'elenc de mags, va actuar el català Charlie Mag amb un número de gran elegància que combinava elements voladors amb dansa.
Entremig de les actuacions de tots aquests mags, Javier Botía, campió mundial de mentalisme i un speaker amb una capacitat impressionant de mantenir l'atenció de l'auditori, va desenvolupar el seu propi espectacle i ho va fer, en totes les ocasions, amb l'ajuda de molts voluntaris que, de bon grat, va escollir entre el públic. Amb tots ells va demostrar les seves sorprenents habilitats a l'hora de llegir la ment. També va aconseguir fer pujar a tots els infants assistents a la gala demostrant que la màgia és un art per a tots els públics.
Per tancar l'espectacle, després d'un últim número del Rei dels Ocells que va exhibir que també és un gran cantant, el director i fundador del Festival, Raül Faig, conegut artísticament com a Raül Black, va agrair a tots aquells que donen suport al Festival de Màgia de Figueres, com ara l'Ajuntament de Figueres i els espònsors, però també a tot el públic assistent "perquè sense vosaltres això no es podria fer".
