Literatura
Jordi Matilló escriu un thriller sota l'ombra de l'Orde del Temple i amb assassinats rituals a l'Empordà
Estudiós i divulgador durant més de trenta anys de la història dels templers, la seva simbologia i mite, Matilló va presentar la novel·la El secret de l'Alba fa uns dies a la biblioteca de Figueres
L'autor, nascut a Barcelona però establert al Masnou des de fa quasi quatre dècades, defensa que “els templers adoraven el coneixement, res misteriós ni diabòlic”
Jordi Matilló Ayats (Barcelona, 1959) ha ocupat durant dècades càrrecs de direcció en diferents multinacionals, però, paral·lelament, des de fa més de trenta anys, estudia la història i el llegat de l’Orde del Temple i l’Europa medieval. També és membre de la Gran Logia d’Espanya des de fa vint-i-cinc anys on fa recerca sobre la història i la simbologia de la maçoneria. Amb voluntat divulgadora i per evitar "l’oblit", Jordi Matilló ha escrit nombrosos llibres sobre aquests temes. Entre els darrers hi ha l’assaig Templarios, cátaros, masones y la vida de Jesús i El secret de l’Alba (Terralgnota), novel·la en forma de thriller amb dues línies narratives i temporals que acaben confluint: la primera, ambientada a l’època actual a diferents pobles de l’Alt Empordà amb un assassinat ritual al pantà de Boadella i, la segona, a l’edat mitjana, que durà al lector fins a Escòcia on va néixer la maçoneria moderna i al 1307 quan el rei Felip IV de França ataca els templers i els apressa. La setmana passada, l’autor va presentar-los a la biblioteca de Figueres.
Jordi Matilló va admetre sentir-se fascinat pel món de la cultura i la literatura que l’ha dut a organitzar des de fa set anys la Festa de la Novel·la Històrica de Puig-Reig. Ell, però, també ha trobat en la literatura una manera de transmetre tot el que investiga. "Utilitzo la novel·la, però ho faig treballant la documentació al màxim, que sigui fidedigne", va puntualitzar. De fet, la majoria d’escenaris que recrea en els seus llibres els ha visitat, entre ells, el castell d’Ucero, a les portes del congost del riu Lobos, a Sòria, un escenari molt important i simbòlic dins la història de l’Orde del Temple que, malgrat "faltar-nos un 60% de les peces del trencaclosques", ha generat llibres i pel·lícules per "l’atracció que provoca". Segons Matilló, dels templers, "en ser condemnats per heretgia, es va intentar esborrar el seu pas per la història. Només ens queden documents administratius, però aquests no donen una idea realment de qui van ser. És un cúmul de misteris i preguntes".
Per desxifrar-los, Jordi Matilló ha dedicat infinitat d’hores fixant, d’entrada, la mirada en els orígens, molt misteriosos, a Jerusalem on "arriben nou cavallers, temps després de la primera croada i es presenten al rei Balduí com a protectors dels peregrins que venen d’Europa". Aleshores, el rei expulsa els monjos del Sant Sepulcre, on hi havia hagut l’antic temple de Salomó i on ara es manté el Mur de les Lamentacions, i els permet excavar el subsol "sense explicar res". Acabada la feina, el seu líder, Hugh de Payens retorna a Europa, a Escòcia, on s’entrevista amb el monjo cistercenc Stephen Harding, "braç dret de Bernat de Claravall, nebot d’un dels fundadors de l’Orde del Temple i qui els introduirà a totes les cases reials i nobles europees i els escriurà la regla de l’Orde". Harding, afegí Matilló, "era, a Europa, la persona més experta en cultura hebrea antiga i coneixia l’arameu, llengua que parlaven els jueus en temps de Jesús". Els templers arribaran a ser milers i es convertiran en "una potència militar -eren molt disciplinats i obedients- i econòmic", acumulant moltes riqueses fruit de donacions i exercint de banquers. El seu final, el 1307, però "és un misteri" tot i que Matilló parla "d’enveges i deutes" del rei Felip IV de França que van provocar que "els pobres templers acabessin, com els càtars, a la foguera".
Jesús, una figura històrica controvertida
Tot això i més, Jordi Matilló ho detalla a l’assaig Templarios, cátaros, masones y la vida de Jesús. Sobre aquesta figura històrica, Matilló va assegurar que "va ser un jueu que en cap moment va voler crear una religió, sinó ser rei dels jueus, el que els alliberaria del poble romà". Va afegir que Jesús havia seguit el guió de les profecies, "però li va fallar el pla". L’estudiós va afegir ser molt respectuós amb la fe de cada persona: "No pretenc imposar res ni dir que jo tinc la veritat, només que el lector es faci preguntes i busqui respostes".
- EN IMATGES | Rescaten a Figueres quatre gossos malinois que s'utilitzaven per la criança i venda il·legal de cadells
- Neix el Camí del Manol, una ruta pedalable que uneix set municipis de l’Alt Empordà per impulsar el turisme sostenible
- L’especulació sense límits a la finca de la Sala Edison de Figueres
- Una de les mítiques cúpules de la base del Pení de Roses 'reviu' com a magatzem agrícola al poble d'Ollers
- Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana a l'Alt Empordà
- La pastissera de l'Empordà que cerca en receptaris medievals per reinventar la cuina d'avui
- Casa sobre un turó al Port de la Selva
- En marxa un pla per 'preservar' la Basílica de Castelló d'Empúries