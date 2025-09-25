Festivals
Primavera Sound 2026 mostra les seves cartes: The Cure, Doja Cat, The XX, Gorillaz, Massive Attack...
El festival comptarà també amb la tornada de My Bloody Valentine i de Slowdive, així com Big Thief, Blood Orange i un xou únic en format festival de Bad Gyal
Jordi Bianciotto
El Primavera Sound del 2026 aposta per un encreuament d’estètiques musicals i tendències, en la seva línia dels últims anys, entre el pop-rock de tradició alternativa i el ‘mainstream’. Allà hi haurà un colós de les guitarres i l’obscurantisme com és The Cure, i el pioner del trip-hop Massive Attack, convivint amb estrelles de l’últim cànon pop com són la cantant i rapera Doja Cat i la celebritat Addison Rae, tots ells a primera línia del cartell que podrà disfrutar-se al parc del Fòrum del 4 al 6 de juny.
The Cure tornarà a Barcelona gairebé quatre anys després de la seva última actuació, passejant el seu àlbum ‘Songs of a lost world’, i 14 anys després del seu anterior pas pel Primavera. Respecte a Doja Cat, es tracta de la seva estrena a Espanya amb un xou únic al país, enquadrat en el seu ‘Ma vie world tour’, en el qual presentarà el disc ‘Vie’, que sortirà a la venda aquest divendres.
El cartell ofereix a l’esmentada cantant i actriu Addison Rae, així com Mac De Marco, el retorn de Massive Attack, Gorillaz, The XX, My Bloody Valentine i Slowdive. També hi haurà Big Thief i Blood Orange, i entre les presències autòctones figura un xou de Bad Gyal, l’únic en format de festival que oferirà el 2026.
