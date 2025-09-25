Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Primavera Sound 2026 mostra les seves cartes: The Cure, Doja Cat, The XX, Gorillaz, Massive Attack...

El festival comptarà també amb la tornada de My Bloody Valentine i de Slowdive, així com Big Thief, Blood Orange i un xou únic en format festival de Bad Gyal

Robert Smith durant el concert de The Cure al Palau Sant Jordi celebrat el novembre del 2022.

Robert Smith durant el concert de The Cure al Palau Sant Jordi celebrat el novembre del 2022. / FERRAN SENDRA

Jordi Bianciotto

Barcelona

El Primavera Sound del 2026 aposta per un encreuament d’estètiques musicals i tendències, en la seva línia dels últims anys, entre el pop-rock de tradició alternativa i el ‘mainstream’. Allà hi haurà un colós de les guitarres i l’obscurantisme com és The Cure, i el pioner del trip-hop Massive Attack, convivint amb estrelles de l’últim cànon pop com són la cantant i rapera Doja Cat i la celebritat Addison Rae, tots ells a primera línia del cartell que podrà disfrutar-se al parc del Fòrum del 4 al 6 de juny.

The Cure tornarà a Barcelona gairebé quatre anys després de la seva última actuació, passejant el seu àlbum ‘Songs of a lost world’, i 14 anys després del seu anterior pas pel Primavera. Respecte a Doja Cat, es tracta de la seva estrena a Espanya amb un xou únic al país, enquadrat en el seu ‘Ma vie world tour’, en el qual presentarà el disc ‘Vie’, que sortirà a la venda aquest divendres.

El cartell ofereix a l’esmentada cantant i actriu Addison Rae, així com Mac De Marco, el retorn de Massive Attack, Gorillaz, The XX, My Bloody Valentine i Slowdive. També hi haurà Big Thief i Blood Orange, i entre les presències autòctones figura un xou de Bad Gyal, l’únic en format de festival que oferirà el 2026.

