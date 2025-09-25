Literatura
La novel·la empordanesa que va predir la gran apagada: “La majoria no sabríem recular, hi ha gent que no sap ni d’on surten les patates”
L’escriptor Rafel Casas publica El moment, l’obra guanyadora del premi Empordà, en què narra la lluita per sobreviure en un futur incert marcat per un gran col·lapse tecnològic
Alba Carmona
"Si tot se n’anés a la merda seríem capaços de sobreviure? Jo crec que la majoria no, no sabríem recular, perquè hi ha gent que no sap ni d’on surten les patates", assegura l’escriptor Rafel Casas sobre l’origen del seu darrer llibre. El palamosí torna a les llibreries amb El moment, l’obra guanyadora de la vuitena edició del Premi Empordà de Novel·la, una narració escrita fa un parell d’anys i que sembla una premonició de la gran apagada elèctrica que hi va haver a tota la península Ibèrica l’abril passat.
"Han passat els mesos i encara no hem aclarit res, no sabem per què va passar. Els personatges de la meva novel·la tampoc, perquè l’important no és la causa, és el desemparament en què es troben i què estan disposats a fer per sobreviure", explica Casas, que també és l’editor del segell bisbalenc LlunyDelRamat.
Publicada per Brau Edicions, la novel·la se situa en un context postapocalíptic, amb un futur incert fruit d’una apagada elèctrica i digital. Més que etiquetar-la de ciència-ficció, però, Casas la titlla de novel·la psicològica.
I és que, tot i que reconeix la influència de Manuel de Pedrolo i Mecanoscrit del segon origen, l’autor assegura que beu "de l’observació" i de "la reflexió sobre la gran dependència tecnològica que tenim". "No parem de dir ‘algun dia això petarà’, però què passa si peta? Amb l’apagada vam quedar perduts, i allò només van ser unes hores", recorda.
Combinant punts de vista i la narració i el dietari, El moment segueix una sèrie de personatges que acaben interconnectats. Un trencaclosques que l’autor planteja desmuntat, amb salts en el temps, i que relata el dia a dia d’uns ciutadans que, d’un dia per l’altre, veuen com han de sortir al carrer a sobreviure.
"Son oficinistes, mestres, gent que amb prou feines sap trobar rovellons a bosc i que recula 700 anys de cop, abocats a la pura supervivència... Gent normal en una situació extrema que ha d’agafar les armes per disputar-se un animal mort per poder menjar", detalla Casas.
"Volia imaginar-me què som capaços de fer quan arribem al límit, parlar de com, al final, quan ens treuen el que tenim a l’abast, els éssers humans tornem a ser purament animals", continua.
El moment s’ambienta entre les Gavarres, Palamós i Palafrugell, escenaris que l’escriptor coneix bé. La ciutat de Girona també té un paper determinant en la trama.
Casas pren el relleu dels escriptors Josep Torrent i Salvador Casas, guanyadors de la sisena edició del Premi Empordà de Novel·la, després que la setena convocatòria fos declarada deserta. Convocat pel Consell Comarcal del Baix Empordà amb la participació dels 36 ajuntaments de la comarca, el guardó està dotat amb 7.000 euros i amb l’edició de l’obra guanyadora.
El llibre es presenta aquest vespre (19.30) al Teatre Mundial de la Bisbal d’Empordà i el 15 d’octubre a Girona.
