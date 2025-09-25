Patrimoni
El nou Pla Director de la Basílica de Castelló d'Empúries, en marxa
El projecte, amb un equip dirigit per l’arquitecta Laia de Quintana, es va iniciar aquesta primavera i finalitzarà el desembre de 2026
El pressupost és de 73.065 euros i la Generalitat aporta 50.000 euros i, la resta, el Bisbat de Girona
La basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries comptarà amb un nou Pla Director amb l’objectiu d’establir les actuacions necessàries a mitjà i a llarg termini per garantir la preservació, l’ús i la continuïtat d’aquest temple per a les generacions futures. El document s’estructurarà en tres grans blocs: la delimitació de l’àmbit físic d’intervenció; l’anàlisi històrica, constructiva, artística i ambiental de l’edifici, així com l’estudi del seu estat de conservació; i, finalment, la formulació de propostes d’actuació.
El projecte, que és el pas indispensable per a la futura i molt esperada restauració del monument, es va iniciar aquesta primavera i es preveu enllestir-lo el desembre de 2026. L’equip redactor està dirigit per l’arquitecta Laia de Quintana Vilà i inclou l’arqueòloga Anna Maria Puig-Griessenberg, el restaurador Pau Arroyo Casals, els historiadors de l’art Iraida Sais Bou i Joaquim Rabaseda Matas, i l’arquitecte tècnic Ramon Reyes Rodero. Tots ells aporten la seva expertesa per configurar una visió integral de l’edifici i de les seves necessitats de conservació i restauració.
Amb un pressupost total de 73.065 euros, el novembre de 2024 la Generalitat de Catalunya va resoldre atorgar al projecte l’import màxim de subvenció, amb una aportació de 50.000 euros. El Bisbat de Girona assumeix la resta de la despesa, amb una contribució de 23.065 euros. En una nota feta pública, el Bisbat de Girona agraeix la col·laboració i bona disposició de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, amb qui treballa conjuntament per preservar i posar en valor un dels temples més rellevants del patrimoni religiós i cultural de la diòcesi.
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- Ideal per visitar aquesta tardor: l'encantador poble medieval de la Catalunya Nord que es troba a menys de dues hores de l
- Starbucks obre el seu primer cafè a l'Empordà
- Casa sobre un turó al Port de la Selva
- Una xarxa transfronterera protegeix l'Albera Marítima des de Colera i Portbou: 'Volem conscienciar el territori
- Transgourmet: una història nascuda a l
- La Farella de Llançà s'ha d'urbanitzar
- La ruta de la Catalunya Nord que és un somni pels amants del senderisme i es troba a dues hores de l'Empordà