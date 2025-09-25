Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El nou Pla Director de la Basílica de Castelló d'Empúries, en marxa

El projecte, amb un equip dirigit per l’arquitecta Laia de Quintana, es va iniciar aquesta primavera i finalitzarà el desembre de 2026

El pressupost és de 73.065 euros i la Generalitat aporta 50.000 euros i, la resta, el Bisbat de Girona

Imatge de la basílica de Castelló d'Empúries.

Imatge de la basílica de Castelló d'Empúries. / Manel Puig

Redacció

Castelló d'Empúries

La basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries comptarà amb un nou Pla Director amb l’objectiu d’establir les actuacions necessàries a mitjà i a llarg termini per garantir la preservació, l’ús i la continuïtat d’aquest temple per a les generacions futures. El document s’estructurarà en tres grans blocs: la delimitació de l’àmbit físic d’intervenció; l’anàlisi històrica, constructiva, artística i ambiental de l’edifici, així com l’estudi del seu estat de conservació; i, finalment, la formulació de propostes d’actuació.

El projecte, que és el pas indispensable per a la futura i molt esperada restauració del monument, es va iniciar aquesta primavera i es preveu enllestir-lo el desembre de 2026. L’equip redactor està dirigit per l’arquitecta Laia de Quintana Vilà i inclou l’arqueòloga Anna Maria Puig-Griessenberg, el restaurador Pau Arroyo Casals, els historiadors de l’art Iraida Sais Bou i Joaquim Rabaseda Matas, i l’arquitecte tècnic Ramon Reyes Rodero. Tots ells aporten la seva expertesa per configurar una visió integral de l’edifici i de les seves necessitats de conservació i restauració.

Amb un pressupost total de 73.065 euros, el novembre de 2024 la Generalitat de Catalunya va resoldre atorgar al projecte l’import màxim de subvenció, amb una aportació de 50.000 euros. El Bisbat de Girona assumeix la resta de la despesa, amb una contribució de 23.065 euros. En una nota feta pública, el Bisbat de Girona agraeix la col·laboració i bona disposició de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, amb qui treballa conjuntament per preservar i posar en valor un dels temples més rellevants del patrimoni religiós i cultural de la diòcesi.

