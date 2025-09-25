Art
Més de 150 artistes participaran a la 18a Ruta de l'Art de Castelló d'Empúries
Enguany, la iniciativa, que es farà del 10 al 12 d'octubre, té com a comunitat convidada l'associació LaXarranca del Principat d'Andorra
Més de 150 artistes participaran a la 18a edició de la Ruta de l’Art de Castelló d’Empúries, que tindrà lloc del 10 al 12 d’octubre en divuit espais patrimonials de la vila. La cita arriba enguany a la seva majoria d’edat, consolidant-se com un esdeveniment cultural de referencia que omple al llarg del cap de setmana espais emblemàtics de la vila i edificis particulars amb escenaris d’expressió artística de totes les modalitats. L'acte de presentació, que s'ha fet aquest dijous al matí, ha anat a càrrec de l’alcaldessa, Anna Massot, el regidor de Cultura, Josep M. Gironella, la comissària de la Ruta de l’Art, Anna M. Constanseu i l’artista Nuria Vilanova, que ha estat la imatge de la Ruta d’enguany.
La Ruta comptarà, doncs, amb la participació de més de 150 artistes, seguint amb la col·laboració d’estudiants de la Universitat de Barcelona-Facultat de Belles Arts, amb un grup de deu artistes participants. També es manté el muntatge artístic de l’escola Ruíz Amado al Museu Cúria Presó i l’Institut Josep Brugulat de Banyoles al rentador. La comunitat convidada és l’Associació LaXarranca del Principat d’Andorra, que aporta el seu talent i creativitat a l’edició.
Com és tradició, la Ruta de l'Art proposa un recorregut per divuit espais patrimonials de la vila comtal. Es tracta del rentador públic, Ecomuseu-Farinera, Casa Sanllehí, Capella i Claustre del Convent de Santa Clara, Jardins del Palau Macelli, Local Parroquial, Basílica de Santa Maria, Paller d’en Melino, Portal de la Gallarda, Casa Contreras, Centre Agrícola Social “El Centro”, Can Pastell, Restaurant Les Voltes, Cúria Presó, Ca la Roseta Brodadora, Convent de Sant Agustí i Convent de Sant Domènec i la Sala Gòtica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.
