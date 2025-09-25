Festival
El Festival Internacional de Màgia de Figueres inclou una gala de mentalisme amb el campió del món, Javier Botía
La programació arrenca aquest divendres 26 de setembre i s’allarga fins diumenge i inclou una gala inaugural al Teatre El Jardí, espectacles gratuïts al carrer i de petit format, a preus populars, a la Cate i l’Erato
El Festival Internacional de Màgia de Figueres naixia el 2023 de forma discreta i amb una programació curta, però la bona acollida per part del públic l’ha anat consolidant. La prova és veure que bona part de la platea del Teatre El Jardí de Figueres ja està quasi plena per viure, aquest dissabte 27 de setembre, a les vuit del vespre, la gala internacional que donarà el tret de sortida a la tercera edició que s’allargarà fins diumenge. Una gala que exalça el creador del festival, Raül Faig, conegut artísticament com a Raül Black, que l’ha definit com "la gala dels campions mundials", ja que hi participen mags i magues reconeguts internacionalment. Una novetat d’enguany és la inclusió d’una gala dedicada exclusivament a la màgia mentalista, a l’alça els últims temps, com també ho són les grans il·lusions, amb la presència del campió mundial de màgia mental 2018, Javier Botía, en un espectacle independent a l’auditori Caputxins.
Raül Faig és conscient que avui dia, dins la màgia, allò que atrau més són grans espectacles com els que fa el Mago Pop, però també atrapen la cartomàgia o la micromàgia, tècniques amb les quals "a Espanya estem molt avançats". De fet, aquesta màgia més propera la podran degustar els que assisteixin al sopar màgic, divendres a la nit, al restaurant Terrazo de Vilamalla. Els que no puguin anar-hi podran gaudir amb els espectacles gratuïts i a peu de carrer -plaça Gala Dalí, la Rambla i la plaça de l’Ajuntament- o, ja de pagament, però a preus populars, a la Sala Erato i La Cate.
Màgia per a tothom
El festival manté, a més, un vessant social portant la màgia a tothom amb visites a residències, escoles i l’Hospital de Figueres. També apropant-se als més petits amb una gala infantil, que tancarà el festival, i potenciant la presència de dones al cartell com Violeta Zheng, Lola Mento, La Paya i Cristina de Magicolandia o programant una conferència de la divulgadora i maga Gema Navarro que parlarà de les dones magues dins la història.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- Ideal per visitar aquesta tardor: l'encantador poble medieval de la Catalunya Nord que es troba a menys de dues hores de l
- Starbucks obre el seu primer cafè a l'Empordà
- Una xarxa transfronterera protegeix l'Albera Marítima des de Colera i Portbou: 'Volem conscienciar el territori
- Transgourmet: una història nascuda a l
- La Farella de Llançà s'ha d'urbanitzar
- La ruta de la Catalunya Nord que és un somni pels amants del senderisme i es troba a dues hores de l'Empordà
- Joan Armangué: 'Figueres no és Salou