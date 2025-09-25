Congrés
Analitzaran la crisi de la democràcia liberal i l'alça de les ultradretes a Portbou
La Sala La Congesta acull l’11è Congrès Internacional Walter Benjamin, des d’aquest divendres fins diumenge, i inclou ponències, projeccions i un itinerari a peu de Banyuls a Portbou
Figures tan rellevants com l’historiador argentí Federico Finchelstein, la filòsofa Clara Ramas, el periodista argentí Pablo Stefanoni, la politòloga Máriam Martínez Bascuñán i l’historiador italià Steven Forti analitzaran, en profunditat i des de diferents perspectives, l’actual crisi de la democràcia liberal examinant de prop l’aflorament de les ultradretes i la radicalització de la dreta relacionant-ho amb el paper que poden tenir els mitjans, les xarxes socials, l’educació, els sistemes polítics i les polítiques públiques de memòria. Ho faran des d’aquest divendres 26 de setembre fins diumenge, a la Sala La Congesta de Portbou, amb motiu de l’11è Col·loqui Internacional Walter Benjamin, una proposta que s’inscriu en un marc de col·laboració entre el Memorial Democràtic, el Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera, la Càtedra Walter Benjamin (UdG), l’Ajuntament de Portbou i altres entitats vinculades a la memòria democràtica i intercanvi transfronterer.
La conferència inaugural del Col·loqui, al qual cal inscriure’s prèviament, la impartirà divendres l’historiador Federico Finchelstein. Vinculat a The New School For Social Research de Nova York, Finchelstein qüestionarà si la societat no ha fet un salt enrere, als anys trenta, tot posant l’exemple d’Estats Units, Trump i les ultradretes globals. Després de la xerrada es donarà a conèixer el guanyador o guanyadora del setè Premi Internacional Walter Benjamin. Amb aquest guardó, de caràcter biennal i dotat amb 4.500 euros, es reconeix a un treball assagístic inèdit.
A banda de les xerrades, l’esdeveniment inclou homenatge institucional a Walter Benjamin, dissabte al cementiri; la projecció del documental Walter Benjamin, al aura del camino de Jacobo Sucari i l’itinerari a peu de Banyuls a Portbou, diumenge, amb intervenció artística de la Nau Côclea. El trasllat al punt de sortida, a Banyuls des de l'Oficina de Turisme de Portbou, és gratuït.
