Entrevista | Narcís Garolera Doctor en Filologia Catalana
“Sempre s’aprèn dels més grans, cosa que no es diu gaire i és el que jo he fet sempre”
Narcís Garolera ha dedicat la seva vida professional i acadèmica a estudiar i rescatar textos de grans autors catalans als quals admira profundament. Ja jubilat, continua fent-ho i publicant. L’últim llibre, Sis escriptors catalans, el presenta aquest dijous 25 de setembre a Figueres
El doctor en filologia catalana Narcís Garolera (Vic, 1949) és un dels màxims experts en la literatura catalana del segle XX. Autor d’edicions crítiques de Verdaguer, Sagarra, Pla o Fages de Climent, acaba de publicar el llibre Sis escriptors catalans (Lleonard Muntaner). Després de presentar-lo al Port de la Selva, aquest dijous, 25 de setembre, a dos quarts de set de la tarda, ho fa a la biblioteca de Figueres amb el també filòleg Joan Ferrerós. El desembre té previst repetir a Roses, poble d’on és la seva dona i on viuen temporades.
Què el va empènyer a escriure aquest nou llibre?
És el resultat d’anys de treballs, d’articles i d’estudis publicats, però molt escampats. Com he fet altres vegades, m’agrada reunir-los i fer-ne un recull que tingui un interès per a la gent. En aquest cas, més que un cànon, són autors que a mi m’interessen. No hi ha Josep Pla ni Mercè Rodoreda perquè ja els he treballat en llibres anteriors.
Escriu sempre perquè els seus llibres arribin al gran públic.
Com a professional, com a acadèmic, tot i que ara estic jubilat, jo no escric pels col·legues ni per currículum. Ho he fet així tota la vida. Col·legues maliciosos em diuen divulgador, però jo ho faig amb rigor, coneixement. Crec que un problema de la Universitat és que està massa tancada, com els monestirs medievals, que fan per ells, la Universitat al marge, fora de la societat. Jo, almenys, escric pensant que hi ha gent que li interessa això, encara que no siguin del gremi acadèmic. Per exemple, he editat a Josep Maria de Sagarra, però per a tothom, no pels erudits o els filòlegs. Això em porta a treballar més sol, però la qüestió és anar fent. Joan Coromines va anar treballant sol en el diccionari català, sense gaires ajudes. Ho feia per a tothom, no per a quatre lingüistes. Ell creia en el país català, que la gent sabés l’origen de les paraules i qui les ha fet servir.
Els sis escriptors que ha escollit -Jacint Verdaguer, Caterina Albert, Josep Carner, Josep Maria de Sagarra, Carles Fages de Climent i Gabriel Ferrater- també compartien aquesta consciència de país.
I tant. Són autors que m’agraden, uns perquè són d’aquí l’Empordà i he pogut remenar més arxius i d’altres perquè són grans autors. A mi m’interessa treballar amb escriptors importants com Jacint Verdaguer que se’m menja mig llibre, un dels autors que he estudiat més i he editat, com després he fet amb Josep Pla i Sagarra del qual he publicat vint volums de l’Obra Completa, l’edició crítica.
Les seves investigacions li han permès rescatar documents que han acabat a arxius i biblioteques.
En el cas de Sagarra vaig poder tractar molt al fill, Joan de Sagarra, i em deixava llegir coses inèdites, altres me les donava en còpia i, al final, he trobat coses. Entre aquestes, cartes i poemes que l’any vinent es publicaran, cent sonets inèdits d’un Sagarra jove, encara en formació.
Quan troba material d’aquest valor, encara se sorprèn?
Sempre. Això és el que fem els que remenem papers, anem a arxius públics o particulars. El doctor Martí de Riquer em deia que la feina de l’estudiós o del filòleg és una mica detectivesca, anem buscant endarrere. Cal, sobretot, constància i a vegades salta la llebre. Per exemple, uns dietaris inèdits de Verdaguer que no se sabia on eren i que tothom donava per perduts, jo, amb paciència i anys, anys, els vaig trobar i els vaig publicar. Buscant, treballant, interessant-te, perseguint i, si va bé, caces la llebre.
Sis escriptors catalans
Autor: Narcís Garolera
Editorial: Lleonard Muntaner
Pàgines: 224
Preu: 25 euros
Vostè s’apropa amb respecte a les obres d’aquests autors, però també a la seva faceta humana.
Sí, ara treballo molt la correspondència. En aquest llibre, hi ha un treball molt llarg dedicat a una quarantena de cartes inèdites que s’escrivien Sagarra i Carles Riba de molt joves, però en què se’ls veu com amics íntims. Ja apuntaven maneres, sabien què volien fer i es volien menjar el món. Després es van anar distanciant, però a les cartes Sagarra tracta Riba amb consideració, respecte, ho va fer tota la vida. Quan les transcrivia veia la relació de dos joves que, en acabat, serien dos grans escriptors amb estils literaris molt diferents. De Pla i Sagarra també publicaré cartes de l’any 1920, quan un era a París i l’altre a Berlín, dos joves molt preparats que feien de corresponsals i es volien menjar el món. Aquesta part de formació, a mi m’interessa molt.
Estudiar-los és un deute que tenim amb ells?
Jo crec que s’han de conèixer, sobretot ara que molta gent ja els té arxivats com a autors antics i aleshores no interessen. Ara, alerta, que Pla sempre s’ha llegit, sempre interessa, i la prova és que es van reeditant llibres d’ell de fa cent anys. De Sagarra, també i aquesta tardor es farà una obra d’ell, La corona d’espines, al Teatre Nacional. Jo he fet l’edició del text. Aquests autors s’han d’anar revisitant i jutjant, però del que van escriure, moltes coses es mantenen. Avui si representes La corona d’espines, que és del 1931, encara hi ha gent que plora. Sagarra, ara, faria guions per televisió. Ell feia una mena de serials per fer plorar i funcionaven i també ho fan ara. Això és el que els fa grans, permanents.
Són autors de nivell internacional, tot i que no sé si, com a societat, ens ho acabem de creure.
Aquesta és la cosa. Verdaguer va començar aquesta sortida al món d’un autor català i de la llengua catalana perquè L’Atlàntida va tenir dotze o tretze traduccions en vida d’ell, a quaranta anys. Ara, finalment, ha sortit en anglès i ho ha fet un americà. I, en el cas de Sagarra, s’estan traduint amb un traductor neerlandès que sap català per a una editorial holandesa i això és molt important. Posar Vida privada o les seves memòries perquè les pugui llegir gent d’Holanda avui, és equivalent al que va passar amb L’Atlàntida de Verdaguer.
L’any passat, vostè també va publicar el llibre Qüestions de llengua amb el qual era molt crític amb l’estat actual de la llengua catalana. És pessimista o manté certa esperança?
Aquesta sempre hi ha de ser. S’ha de creure. Un renaixement com el que va haver-hi des de Verdaguer fins a la guerra amb Sagarra, Carner, avui és difícil, però també ha canviat la recepció de la literatura. Ara hi ha el cinema, la televisió, els mitjans... També ha canviat la recepció de la literatura en majúscula. Avui La muntanya màgica de Thomas Mann la podem llegir, però no és com a l’època quan tenien més repercussió els llibres. Ara hi ha molts més llibres a les llibreries, però un llibre important arriba poc. Són canvis i no sabem què passarà. En llengua, en l’ús social del català, ho veig difícil per la qüestió de població de fora que ve en grans quantitats i sense informació. Però que ens imposin el castellà gent que ve de Sud-Amèrica...tornem a ser als anys 40. Tot i que hi ha reaccions de gent jove preparada que em sorprenen, que fan coses i tenen un interès positiu com podia tenir jo fa cinquanta anys, en el franquisme.
I després d’aquest llibre...
De cara a l’any que ve tinc tres llibres més per publicar. Un d’ells dedicat a Josep Maria de Sagarra. Segueixo l’exemple de Joan Coromines, el meu mestre, a qui miro d’emular, que és anar treballant, fent coses, que són les que poden quedar i deixar-se d’històries.
Diria que li deu molt a tots aquests autors, han format part del seu món.
Jo he tractat amb Foix, Ferrater, Palau i Fabre, Perucho, Calders i he publicat llibres d’ells. A Foix el visitava amb dos o tres amics poetes a casa seva, en tinc un record personal i el llegia molt. Em sé versos de memòria. Aquelles trobades eren seminaris de literatura i història, no en sabíem res i apreníem moltes coses. Sempre s’aprèn dels més grans, cosa que no es diu gaire i és el que he fet sempre. També vaig tenir el privilegi de parlar amb dos dels grans: Martí de Riquer i Joan Coromines qui em rebia sempre i em trucava. Vam connectar per Verdaguer. Jo l’admirava de lluny i m’hi vaig apropar amb interès perquè m’aportava molt.
