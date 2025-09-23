Literatura
Presenten el llibre 'Curs de prosa' de Vicenç Pagès Jordà, a Figueres
L’acte, programat per aquest dimarts a la biblioteca de Figueres, enceta una sèrie de propostes entorn la memòria de l’escriptor figuerenc
La biblioteca de Figueres acull la presentació del llibre Curs de prosa de l’escriptor figuerenc Vicenç Pagès Jordà publicat dins la col·lecció Josep Pla de la Diputació de Girona, aquest dimarts 22 de setembre. L’acte, que es farà a les set de la tarda, el conduirà Ferran Campistol i Enric Sullà, aquest darrer, responsable de l’edició i autor de l’epíleg.
Curs de prosa parteix d’un repte: el que va assumir l’escriptor figuerenc Vicenç Pagès Jordà quan es va proposar escriure a la Revista de Girona un article bimestral sobre aspectes de la prosa literària. Així van anar apareixent des de Josep Pla, Joaquim Ruyra, Mercè Rodoreda o Gaziel fins a Jordi Dausà, Toni Sala, Mar Bosch o Ponç Puigdevall. El recorregut que va oferir en els seus textos és ampli i il·lustratiu, però alhora és també plaent, ja que Pagès excel·lí amb una prosa mesurada, versemblant i precisa.
Aquesta presentació és el primer d’una sèrie d’actes en memòria de Vicenç Pagès com ara una taula rodona amb motiu dels 30 anys de la publicació de la novel·la El món d’Horaci i l’espectacle En veu alta: Vicenç Pagès Jordà en el record de la mà de l'actor Joan Massotkleiner.
