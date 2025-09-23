Literatura
Polux Lluch s’endú el novè premi Frederic Pujulà amb el relat fantàstic 'El Traçafronteres'
Nascut al Ripollès, però resident a Garriguella, és el primer cop que es presentava a un concurs literari i ara no descarta continuar
Polux Lluch Camarero no se’n sabia avenir quan el jurat del novè premi Frederic Pujulà de narrativa curta de gènere fantàstic va pronunciar el seu nom com a guanyador gràcies al relat El Traçafronteres. «Per a mi ja era un èxit saber que era un dels finalistes», explica Lluch. Nascut al Ripollès, viu a Garriguella amb la seva família des de fa més de deu anys. Lluch va rebre el guardó de mans del jurat durant la convenció Soc Friki Soc Cultura celebrada fa uns dies a Figueres. A més, el seu relat es publicarà en un llibre que inclourà també el de la resta de finalistes: Una colla d’inútils de Toni Lázaro; Asteroidea de Roger Tubau; Dos som multitud de Jordi Juvé; El cuc de David Alpuente; La veritat porpra de Daniel Ventura; Coses que passen de Sònia Boj; La visita de Jesús Castillón i El tren dels instants de Quim Gómez.
El relat guanyador, El Traçafronteres, s’insereix dins l’steampunk, un subgènere nascut dins la ciència-ficció especulativa i que es caracteritza per incorporar dins la trama tecnologies i estètiques retrofuturistes lligades a la maquinària industrial de vapor del segle XIX. En el relat de Polux Lluch s’hi detecten pinzellades d’aquest estil, però també la voluntat de l’autor de «crear un món fantàstic» amb el teló de fons d’una història d’amor poc corrent que enllaça un cartògraf, Ortel·lus de la Brúixola, i una escriba, Calamity Maps, destinats a trobar-se. Els noms d’ambdós protagonistes, així com d’altres personatges que van apareixent en el relat, com el mestre Magall d’Atles, recorden figures històriques o literàries. També hi ha altres referències a escenaris viscuts per l’autor com el mur de les Lamentacions d’Israel que aquí apareix esmentat com «un temple antic».
Polux Lluch explica que aquesta història feia molt temps que el perseguia, però no va ser fins que la responsable de la biblioteca de Garriguella li va fer saber que existia aquest premi literari empordanès suma’t a la insistència de la seva dona, que no es va posar a donar-li forma. «Vaig començar a escriure a les nits i em vaig adonar com és de difícil», reconeix Lluch qui confessa que tant ell com la seva dona són dos apassionats de la lectura. «De fet, ens vam conèixer gràcies a ella», explica. No és estrany, doncs, que ella sigui la primera lectora de tots els inicis de possibles novel·les que ha anat escrivint al llarg del temps. El Traçafronteres n’és una d’elles.
El flamant guanyador del premi Frederic Pujulà rememora com al seu pare li agradava molt llegir llibres de política, però que ell s’allunya d’aquest tipus de lectures i escriptura perquè creu que «l’autor et vol inculcar alguna cosa». Polux Lluch es decanta per la fantasia i la ciència-ficció perquè «et presenten un món obert i no t’imposen res». Entre els seus autors preferits destaca el nord-americà Brandon Sanderson.
