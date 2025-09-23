Art
Joanjo Bosk exhibeix la seva obra plàstica a la galeria Espai Art 60, a Sant Joan de les Abadesses
Durant la inauguració, aquest dissabte 27 de setembre, el cantautor i artista figuerenc oferirà un concert especial fusionant, d'aquesta manera, les seves dues facetes creatives
L'artista i cantautor figuerenc Joanjo Bosk exhibeix la seva obra plàstica a la galeria Espai Art 60, a Sant Joan de les Abadesses, per primer cop al Ripollès. Per aquesta ocasió, Bosk farà un concert especial d'inauguració, dissabte a les set de la tarda, a l'escenari, situat a l'exterior de la galeria, fusionant, d'aquesta manera, les dues facetes artístiques. L'exposició porta per títol 'Letargia' i és el primer recull d’obres del creador empordanès. Una selecció de treballs creats, en la seva gran majoria, durant l'any passat, amb els quals explora diferents llenguatges plàstics com la pintura, el dibuix, el collage, el gravat o la serigrafia.
Pel que fa al concert de presentació, Joanjo Bosk estarà acompanyat d'Albert Serrano a la guitarra i oferirà algunes de les cançons que l’han acompanyat durant tots aquests anys de trajectòria. Així, farà un repàs de la seva discografia, amb cançons de treballs com Cançó per Elna, Camí d’Aigua, Directe al Barnasants o del seu darrer disc Fàcil (2025, Segell Microscopi). Aquest darrer treball és un disc cru i despullat, basat principalment en la sensibilitat de la seva potent veu, guitarres acústiques i harmònica, amb uns textos carregats de força poètica i intensitat.
